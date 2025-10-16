La société de capital-investissement Ardian lève 20 milliards de dollars pour les infrastructures en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Ardian a levé un montant record de 20 milliards de dollars pour son fonds de nouvelle génération dédié à l'énergie, aux transports et à la connectivité numérique en Europe, démontrant ainsi le fort intérêt des investisseurs pour les infrastructures critiques, a déclaré jeudi la société française de capital-investissement.

Avec le président américain Donald Trump remodelant les alliances mondiales et les politiques commerciales , l'Europe est à la recherche d'investissements privés pour poursuivre de nouvelles voies de croissance économique et renforcer son indépendance en matière d'infrastructures, de défense, d'énergie et de centres de données.

"La volatilité est si élevée aujourd'hui, et les événements sont si surprenants et si violents que les investisseurs ont le sentiment d'avoir enfin redécouvert les vertus de la diversification", a déclaré Mathias Burghardt, directeur général d'Ardian France, à des journalistes, en faisant référence aux investisseurs américains et à d'autres investisseurs internationaux.

SOUTIEN INTERNATIONAL

M. Burghardt a indiqué qu'Ardian Infrastructure Fund VI

ZAEFKX.O ciblait la connectivité physique et virtuelle, attirant de plus en plus d'investissements en provenance des États-Unis.

Le fonds, soutenu par 229 investisseurs, représente la plus grande plateforme d'infrastructure de la société d'investissement, avec une augmentation de 90 % par rapport à Ardian Infrastructure Fund V ZAEFJX.O .

Les investisseurs des pays d'Asie-Pacifique ont contribué à hauteur de 32 % aux investissements dans le fonds, a indiqué Ardian.

Cette levée de fonds intervient après que la société suédoise EQT a clôturé son fonds phare EQT Infrastructure VI à 21,5 milliards d'euros en début d'année, soit 35 % de plus que son prédécesseur.