Manifestations contre la "violence" des préfectures envers les étrangers aspirant à être régularisés

Action symbolique de La Cimade contre la violence et l’"absurdité" des parcours de demandes de régularisation, Paris, le 16 octobre 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )

"Rendre visible l'invisible": une soixantaine de militants de la Cimade, association de défense des droits des migrants ont déambulé jeudi dans le centre de Paris pour dénoncer "la violence" des préfectures à l'encontre des étrangers en quête de régularisation.

"Nous sommes là pour dénoncer l’absurdité des politiques migratoires: les sans-papiers sont des personnes qui travaillent et sans qui des pans entiers de l'économie française ne tourneraient pas; certains ont des enfants scolarisés et pourtant les préfectures leur mènent une vie impossible", dénonce Michèle Boumendil de la Cimade Ile-de-France.

"Avec la dématérialisation des procédures, les files devant les préfectures ont disparu, mais la situation ne s'est pas améliorée, au contraire elle a empiré", explique la bénévole.

La Cimade dénonce les "nombreux" refus de renouvellement de titres de séjours pour des personnes installées en France depuis des années, l'absence de réponse et des délais qui s’allongent pour obtenir des rendez-vous en préfecture ou encore des obligations de quitter le territoire français (OQTF) qui se multiplient "sans raison valable".

"Ces décisions conduisent les étrangers à perdre leur travail puis leur logement. On fait tout pour ne pas qu'ils s'intègrent et ensuite on les stigmatise", déplore Marie Langer munie d'une pancarte autour du cou sur laquelle on pouvait lire "Ouvrez les guichets! Arrêtez la fabrique des sans-papiers".

Des manifestations étaient également organisées dans d'autres villes de France dont Marseille où une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture en scandant "Régularisez! Régularisez!"

Dans le cortège, Bibiane Togande, bénévole à la Cimade, craint que la France rejoigne les États-Unis: "60.000 personnes se font choper dans des raids organisés par Trump. Des familles qui sont là depuis 15- 20 ans sont séparées", pointe-t-elle.

Au printemps, plusieurs opérations de contrôles dans les gares ont été organisées contre l'immigration illégale par l'ex-ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Les premiers titres de séjour ont légèrement augmenté en 2024 (+0,9%) par rapport à l'année précédente pour atteindre 343.024 en 2024, selon les derniers chiffres consolidés du ministère.

En outre, 31.865 personnes sans-papiers ont été régularisées par l'intermédiaire de l'admission exceptionnelle au séjour, soit une baisse de 8,2%. Il s'agit d'une procédure qui permet à un étranger en situation irrégulière de déposer une demande de régularisation pour motif familial, économique (travail dans un secteur en tension) ou étudiant. Le préfet peut l'accepter ou la refuser.