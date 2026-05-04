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La société de biotechnologie Odyssey vise une valorisation de 810 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

La société biopharmaceutique Odyssey Therapeutics a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 809,9 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

La société cherche à lever jusqu'à 238,3 millions de dollars en proposant 13,2 millions d'actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune.

Le marché américain des introductions en bourse montre les premiers signes d'une reprise, le mois d'avril ayant été le plus actif en termes de nouveaux dépôts depuis plus de quatre ans et ouvrant la voie à une reprise potentielle des cotations dans les mois à venir, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et de fonds négociés en bourse (ETF) spécialisés dans les introductions en bourse.

Odyssey Therapeutics a l'intention de s'introduire sur le Nasdaq Capital Market sous le symbole "ODTX".

J.P. Morgan, TD Cowen et Cantor figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

Fusions / Acquisitions
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