La société de biotechnologie Odyssey lève 279 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse

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La société biopharmaceutique Odyssey Therapeutics ODTX.O a levé 279 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le montant a été revu à la hausse, a annoncé jeudi la société.

La société basée à Boston a vendu 15,5 millions d'actions à 18 dollars chacune, alors que la fourchette de prix annoncée était comprise entre 16 et 18 dollars par action.

Les introductions en bourse des sociétés biotechnologiques américaines ont connu un regain d'intérêt en 2026, dans un contexte marqué par les changements de politique du président Donald Trump et les réformes en profondeur de la Food and Drug Administration (FDA).

Les développeurs de médicaments Seaport Therapeutics

SPTX.O , Hemab Therapeutics COAG.O , la société de biotechnologie Alamar Biosciences ALMR.O et le développeur de médicaments amaigrissants Kailera Therapeutics KLRA.O font partie des quelques entreprises à avoir fait appel au marché des actions ces dernières semaines.

Odyssey se concentre sur le développement de traitements contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. Son traitement, l'OD-001, fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase intermédiaire pour la colite ulcéreuse, l'un des deux principaux types de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

Fondée en 2021, la société a levé environ 726,5 millions de dollars auprès de plus de 30 investisseurs.

La société a été fondée par le Dr Gary D. Glick, qui en est également le directeur général et qui avait auparavant fondé Scorpion Therapeutics, rachetée par Eli Lilly en 2025 pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars en espèces.

La société prévoit d'utiliser le produit de l'offre principalement pour le développement clinique de l'OD-001 et pour d'autres besoins généraux de l'entreprise.

J.P. Morgan, TD Cowen et Cantor figurent parmi les souscripteurs de l'offre. La société prévoit de faire son entrée au Nasdaq vendredi sous le symbole "ODTX".