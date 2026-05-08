La société de biotechnologie Odyssey atteint une valorisation de près de 900 millions de dollars alors que son action s'envole lors de son introduction au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 9, ainsi que des précisions tout au long du texte) par Prakhar Srivastava

Odyssey Therapeutics ODTX.O a atteint une valorisation de 899,9 millions de dollars après que ses actions ont progressé de 11,1% lors de leur entrée au Nasdaq vendredi, signe d'une forte demande des investisseurs pour les offres biotechnologiques.

Les actions de cette société de biotechnologie spécialisée dans les maladies auto-immunes ont ouvert à 20 dollars, soit au-dessus du prix d'offre de 18 dollars.

La société basée à Boston a levé 279 millions de dollars lors de son introduction en bourse américaine revalorisée jeudi, après avoir vendu 15,5 millions d'actions au prix maximal de sa fourchette de 16 à 18 dollars par action.

L'entrée en bourse d'Odyssey s'ajoute aux signes d'un regain de dynamisme sur le marché des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique, la vague récente couvrant les traitements contre la coagulation sanguine, les maladies respiratoires et la dépression.

Le développeur de médicaments amaigrissants Kailera Therapeutics KLRA.O et la société de protéomique Alamar Biosciences ALMR.O ont enregistré de solides débuts le mois dernier, encourageant davantage de développeurs de médicaments à tester les marchés publics.

Cette tendance suggère que “la fenêtre des introductions en bourse dans le secteur biotechnologique s'est rouverte après une année 2025 morose”, l'appétit pour le risque des investisseurs commençant à revenir, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

Fondée en 2021 par le Dr Gary D. Glick, la société se concentre sur le développement de traitements contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. Son traitement OD-001 fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase intermédiaire pour la colite ulcéreuse, l'un des deux principaux types de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.

La précédente entreprise biotechnologique de Glick, Scorpion Therapeutics, a été rachetée par Eli Lilly en 2025 pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars.

“Sur un marché biotechnologique où les fusions-acquisitions restent une voie de sortie importante pour les sociétés récemment cotées, les investisseurs pourraient considérer que l'expérience de Glick renforce l'attrait d'Odyssey”, a déclaré Muehlbauer, ajoutant que les antécédents de Glick pourraient renforcer la confiance dans la capacité de la direction à créer de la valeur stratégique.

J.P. Morgan, TD Cowen et Cantor figuraient parmi les souscripteurs de l'offre.