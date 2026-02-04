La société de biotechnologie Bio-Techne dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la vigueur de son unité clé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de biotechnologie Bio-Techne

TECH.O a battu mercredi les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, aidée par une forte demande pour ses produits utilisés dans le développement de médicaments.

La société basée à Minneapolis (Minnesota) fabrique des anticorps et des enzymes, entre autres produits, qui sont utilisés dans les expériences de biologie fondamentale. Ses produits et services dans le domaine des sciences de la vie sont utilisés dans la recherche, le diagnostic et la fabrication de médicaments dans le monde entier.

Les entreprises du secteur des sciences de la vie bénéficient de l'amélioration des conditions du marché pharmaceutique et de l'atténuation de l'incertitude politique, ce qui contribue à compenser la faiblesse persistante des dépenses universitaires.

Bio-Techne a enregistré une croissance à deux chiffres sur son principal marché final, les grandes entreprises pharmaceutiques, pour le quatrième trimestre consécutif, a déclaré le directeur général Kim Kelderman dans un communiqué.

"Cette dynamique, associée à l'amélioration des performances dans le secteur de la biotechnologie, à la stabilisation continue de nos clients universitaires américains et à la poursuite de la croissance en Asie, a permis d'obtenir des résultats largement conformes à nos attentes", a déclaré M. Kelderman.

Les actions de la société étaient en hausse de 2,1 % dans les transactions de pré-marché.

Ses pairs, Thermo Fisher Scientific TMO.N et Danaher DHR.N , ont averti le mois dernier que les réductions du financement de la recherche universitaire américaine continueraient à freiner la demande jusqu'en 2026, même si le renforcement du marché pharmaceutique et l'atténuation de l'incertitude politique soutiennent d'autres domaines du secteur de l'outillage de recherche.

Bio-Techne a déclaré un chiffre d'affaires de 296 millions de dollars pour le deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 290,19 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes de la plus grande unité de sciences des protéines de la société, qui développe et fabrique des composés biologiques utilisés pour la recherche et le diagnostic, ont augmenté de 2 % pour atteindre 215,1 millions de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité de diagnostic et de génomique, qui fabrique des outils et des composés utilisés pour la fabrication de produits thérapeutiques et de vaccins, a chuté de 4 % pour atteindre 81,2 millions de dollars.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 46 cents par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 43 cents.