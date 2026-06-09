La société d'infrastructures spatiales Redwire chute suite à un projet d'offre d'actions de 500 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juin - ** Les actions de Redwire ( RDW.N ), société spécialisée dans les infrastructures spatiales et les technologies de défense, ont reculé de 6 % à 17,46 $ en pré-ouverture, alors que la société cherche à lever des fonds ** RDW lance une offre d'actions « at-the-market » (ATM) pouvant atteindre 500 millions de dollars, avec Truist, JP Morgan, BofA et Texas Capital Secs parmi les agents de vente.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'opération pour son fonds de roulement et à des fins générales, notamment le remboursement de la dette, le financement d'acquisitions ou d'investissements, et le financement de la R&D

** Basée à Jacksonville, en Floride, RDW compte environ 238,8 millions d'actions en circulation au 8 juin, selon le document déposé, pour une capitalisation boursière d'environ 4,4 milliards de dollars à la dernière clôture

** Jusqu'à lundi, l'action a bondi d'environ 118 % depuis le début du trimestre, ce qui porte sa hausse à 144 % depuis le début de l'année ** Les titres liés à l'espace ont récemment connu une forte hausse à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX

** Sur les 10 analystes couvrant l'action RDW, 7 recommandent « d'acheter », 2 « de conserver » et 1 « de vendre »; le cours cible médian est de 15 dollars, selon les données de LSEG