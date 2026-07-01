La société d'infrastructures numériques ITG lève 312,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société d'infrastructures numériques ITG a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 16 dollars par action, levant ainsi 312,2 millions de dollars.