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La société d'infrastructures numériques ITG lève 312,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 00:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures numériques ITG a annoncé mardi avoir fixé le prix de son introduction en bourse aux États-Unis à 16 dollars par action, levant ainsi 312,2 millions de dollars.

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