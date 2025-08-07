La société d'infrastructure spatiale Redwire plonge après des résultats décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** L'action de Redwire RDW.N , , plonge de 29,1 % à 9,72 $, un plus bas de trois mois, jeudi, après un rapport trimestriel décevant

** L'action de RDW enregistre la plus forte baisse journalière jamais enregistrée

** La société basée à Jacksonville, en Floride

- l'entreprise basée à Jacksonville (Floride) a annoncé en fin de semaine () que le chiffre d'affaires du 2ème trimestre a chuté de 21 % en glissement annuel à 61,8 millions de dollars, en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 88,8 millions de dollars, citant les retards continus dans le processus d'approbation du budget par le gouvernement américain

** L'EBITDA ajusté au cours du trimestre a été négatif de 27,4 millions de dollars, contre 1,6 million de dollars positifs il y a un an. Les analystes avaient prévu un EBITDA positif de 1,8 million de dollars

** ""Avec un portefeuille de programmes de développement spatial en expansion, nous avons subi des impacts défavorables EAC (principalement en raison de l'ingénierie non récurrente sur quelques programmes de technologie émergente", a déclaré le directeur financier Jonathan Baliff dans un communiqué

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 385 à 445 millions de dollars pour 2025, y compris l'acquisition récemment achevée d'Edge Autonomy ()

** 7 des 8 analystes couvrent RDW comme "achat fort" ou "achat", 1 a "hold" et le PT médian est de 23 $ - données LSEG

** Avec un mouvement sur la séance, l'action a baissé de 41 % depuis le début de l'année