La société d'infrastructure d'IA Nebius lève 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lucy Raitano

Nebius Group NBIS.O a déclaré mercredi qu'elle lèverait 3 milliards de dollars pour alimenter la croissance de son activité principale d'intelligence artificielle en nuage, dans la foulée de son accord de 17,4 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O .

Le financement comprend une offre privée de billets de premier rang convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars et une offre publique de souscription d'actions de catégorie A de la société d'une valeur de 1 milliard de dollars.

Lundi, la société Nebius, basée à Amsterdam, a annoncé qu'elle fournirait à Microsoft une capacité d'infrastructure GPU pour une durée de cinq ans.

Mardi, ses actions cotées au Nasdaq ont grimpé de plus de 49 % pour atteindre un niveau record, sous l'effet de l'accord avec Microsoft. Elles ont augmenté de 245 % depuis le début de l'année.