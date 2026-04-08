La société d'exploitation minière en eaux profondes de l'ancien directeur général de Rio Tinto fusionne avec Odyssey pour un milliard de dollars

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* L'accord combine les baux des îles Cook et les revendications internationales

* L'objectif est de produire du cuivre, du nickel, du cobalt et du manganèse

* Les actions d'Odyssey en hausse de plus de 85 %

* Mike Rowe, lauréat d'un prix Emmy, est un investisseur majeur

(Ajoute des détails tout au long de l'article) par Ernest Scheyder

Une société d'exploitation minière en eaux profondes dirigée par l'ancien directeur général de Rio Tinto RIO.L , Tom Albanese, va fusionner avec Odyssey Marine Exploration OMEX.O dans le cadre d'une opération boursière d'un milliard de dollars visant à constituer l'un des plus importants portefeuilles de gisements de minéraux sous-marins au monde.

Cette opération, annoncée mercredi, n'est que la dernière d'une série de transactions liées à l' industrie naissante de l'exploitation minière en eaux profondes , qui vise à extraire des minéraux essentiels des 70 % de la planète recouverts d'eau, même si cette pratique a suscité l'indignation des écologistes et de certains pays .

Aucune exploitation minière en eaux profondes n'a encore eu lieu en raison de problèmes diplomatiques, réglementaires et autres, bien que Washington et d'autres gouvernements occidentaux recherchent activement des sources d'approvisionnement en minéraux nouvelles et alternatives afin de contrer la domination du marché par Pékin .

American Ocean Minerals, qui a été créée au début de l'année, a pour objectif d'extraire et de raffiner les nodules polymétalliques, qui sont disséminés sur d'immenses étendues des fonds marins du Pacifique et sont composés de cobalt, de nickel, de cuivre et de manganèse.

AOM absorbera les actifs d'Odyssey - qui comprennent un investissement dans la société privée Ocean Minerals et sa licence d'exploration des îles Cook - ainsi que ceux de CIC Limited, que préside Albanese et qui détient également une licence d'exploration des îles Cook.

Environ 30 % des actionnaires actuels d'Odyssey ont déjà voté en faveur de l'opération.

AOM, qui a déclaré que ses zones de licence pouvaient également contenir des terres rares et du titane, prévoit d'engager une tierce partie pour raffiner les métaux, bien qu'elle puisse construire une raffinerie américaine à l'avenir.

" Nous assistons actuellement à un besoin concerté et bipartisan de trouver des ressources énergétiques et minérales, et l'exploitation minière en eaux profondes en est un élément clé", a déclaré à Reuters Tom Albanese, qui est le président d'AOM et qui a dirigé Rio de 2007 à 2013 .

Dans le cadre de l'opération, les investisseurs institutionnels apporteront 150 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé et 75 millions de dollars dans le cadre d'un financement pré-public. Mike Rowe, l'animateur de l'émission de téléréalité "Dirty Jobs", récompensé par un Emmy Award, est un investisseur majeur.

Après la clôture de l'opération, prévue pour le mois d'août, la société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "AOMC".

Les actions d'Odyssey Marine ont augmenté de 88 % pour atteindre1,57 $ dans les échanges de mercredi.

FRICTIONS INTERNATIONALES

AOM a déclaré avoir demandé au gouvernement américain deux licences internationales dans la zone Clarion-Clipperton du Pacifique, une démarche qui la met en porte-à-faux avec l'Autorité internationale des fonds marins.

En janvier, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il accélérerait l'obtention des permis pour les entreprises souhaitant exploiter des mines à l'échelle internationale.

L'ISA - créée par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, que les États-Unis n'ont pas ratifiée - envisage depuis des années des normes d'exploitation minière, mais n'est pas parvenue à les formaliser lors de sa réunion du mois dernier.

The Metals Company TMC.O a également demandé à Trump des permis internationaux .

Citigroup C.N et Cantor Fitzgerald, la société de services financiers présidée par Brandon Lutnick, fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick, ont organisé le placement privé. La banque d'investissement Moelis & Co a conseillé Odyssey.

AOM prévoit de tenir une conférence téléphonique lundi pour discuter de l'opération.