La société d'Elon Musk xAI en passe d'être valorisée 230 milliards de dollars

Par Becky Peterson et Berber Jin

La société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars de nouveaux fonds propres à une valorisation de 230 milliards de dollars, selon des personnes au fait du projet.

Cette nouvelle valorisation représenterait une augmentation significative par rapport aux 113 milliards de dollars annoncés après sa fusion avec le réseau social d'Elon Musk, X, en mars. Les conditions de cette nouvelle levée de fonds ont été communiquées aux investisseurs par le gestionnaire de fortune d'Elon Musk, Jared Birchall, mardi soir, ont indiqué ces personnes.

Il n'a pas été possible de déterminer si la nouvelle valorisation attendue communiquée par Jared Birchall aux investisseurs était pre-money ou post-money. Jared Birchall et une porte-parole de xAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

CNBC avait précédemment rapporté le projet de levée de fonds de xAI. Après la publication de l'article, Elon Musk a écrit "false" en réponse à une publication sur X d'un autre utilisateur de sa plateforme de réseau social concernant cet article.

De nombreuses start-up d'IA, y compris xAI, consomment rapidement leur trésorerie alors qu'elles cherchent à construire des infrastructures pour aider à entraîner et à affiner les modèles. Ces entreprises préparent le terrain pour des milliers de milliards de dollars de dépenses dans les années à venir, ce qui les place dans un état de levée de fonds quasi constant.

En juin, xAI a levé 5 milliards de dollars de fonds propres et 5 milliards de dollars de dette pour aider à la construction de son data center Colossus à Memphis, dans le Tennessee. La société de fusées d'Elon Musk, SpaceX, a investi 2 milliards de dollars dans l'entreprise dans le cadre de ce tour de table, a précédemment rapporté le Journal.

Elon Musk, qui est le directeur général de Tesla , a également soutenu publiquement l'idée que Tesla investisse dans xAI. Lors d'une récente assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de Tesla ont réagi de manière mitigée à une proposition demandant au conseil d'administration de réaliser un tel investissement, et il appartient maintenant au conseil de prendre une décision.

Avant la réunion, la présidente de Tesla, Robyn Denholm, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle remettait en question la logique d'un tel investissement et a indiqué que le conseil d'administration n'avait pas encore effectué les vérifications préalables nécessaires pour aller de l'avant.

La start-up d'IA d'Elon Musk a levé des milliards de dollars dans sa course pour concurrencer OpenAI et pour étendre les capacités de son chatbot, Grok, qui rivalise avec ChatGPT.

Elon Musk a tourné son attention vers xAI après avoir terminé son travail avec le gouvernement fédéral, a rapporté le Wall Street Journal.

