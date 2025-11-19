 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,34
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société d'Elon Musk xAI en passe d'être valorisée 230 milliards de dollars
information fournie par Agefi Dow Jones 19/11/2025 à 07:22

xAI (Crédits: Adobe Stock)

xAI (Crédits: Adobe Stock)

Par Becky Peterson et Berber Jin

La société d'intelligence artificielle d'Elon Musk, xAI, est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars de nouveaux fonds propres à une valorisation de 230 milliards de dollars, selon des personnes au fait du projet.

Cette nouvelle valorisation représenterait une augmentation significative par rapport aux 113 milliards de dollars annoncés après sa fusion avec le réseau social d'Elon Musk, X, en mars. Les conditions de cette nouvelle levée de fonds ont été communiquées aux investisseurs par le gestionnaire de fortune d'Elon Musk, Jared Birchall, mardi soir, ont indiqué ces personnes.

Il n'a pas été possible de déterminer si la nouvelle valorisation attendue communiquée par Jared Birchall aux investisseurs était pre-money ou post-money. Jared Birchall et une porte-parole de xAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

CNBC avait précédemment rapporté le projet de levée de fonds de xAI. Après la publication de l'article, Elon Musk a écrit "false" en réponse à une publication sur X d'un autre utilisateur de sa plateforme de réseau social concernant cet article.

De nombreuses start-up d'IA, y compris xAI, consomment rapidement leur trésorerie alors qu'elles cherchent à construire des infrastructures pour aider à entraîner et à affiner les modèles. Ces entreprises préparent le terrain pour des milliers de milliards de dollars de dépenses dans les années à venir, ce qui les place dans un état de levée de fonds quasi constant.

En juin, xAI a levé 5 milliards de dollars de fonds propres et 5 milliards de dollars de dette pour aider à la construction de son data center Colossus à Memphis, dans le Tennessee. La société de fusées d'Elon Musk, SpaceX, a investi 2 milliards de dollars dans l'entreprise dans le cadre de ce tour de table, a précédemment rapporté le Journal.

Elon Musk, qui est le directeur général de Tesla , a également soutenu publiquement l'idée que Tesla investisse dans xAI. Lors d'une récente assemblée générale des actionnaires, les actionnaires de Tesla ont réagi de manière mitigée à une proposition demandant au conseil d'administration de réaliser un tel investissement, et il appartient maintenant au conseil de prendre une décision.

Avant la réunion, la présidente de Tesla, Robyn Denholm, a déclaré au Wall Street Journal qu'elle remettait en question la logique d'un tel investissement et a indiqué que le conseil d'administration n'avait pas encore effectué les vérifications préalables nécessaires pour aller de l'avant.

La start-up d'IA d'Elon Musk a levé des milliards de dollars dans sa course pour concurrencer OpenAI et pour étendre les capacités de son chatbot, Grok, qui rivalise avec ChatGPT.

Elon Musk a tourné son attention vers xAI après avoir terminé son travail avec le gouvernement fédéral, a rapporté le Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

DNCO20251118010704

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
403,9900 USD NASDAQ +0,68%
© 2025 Dowjones Newswires. Agefi Dow Jones se réserve le droit de supprimer ou modifier les Informations Dow Jones à tout moment et sans préavis. Les Informations Agefi Dow Jones sont la propriété de Agefi Dow Jones ou de ses concédants et sont protégées par copyright et autres lois sur la propriété intellectuelle. Les Informations Agefi Dow Jones ne peuvent être utilisées que pour un usage personnel, en dehors de toute fin commerciale. Si l'Abonné du Distributeur est une personne individuelle, celle-ci s'interdit de stocker, copier, reproduire, modifier, distribuer, transmettre, afficher, réaliser, publier, céder, créer des travaux dérivés, diffuser par radio ou télévision, faire circuler les Informations Agefi Dow Jones quelles qu'elles soient à une tierce personne, y compris, mais de façon non limitative, à des collaborateurs de la même société ou organisation, sans le consentement préalable par écrit de Agefi Dow Jones. Nonobstant ce qui précède, une portion non substantielle des Informations Agefi Dow Jones pourra être copiée et transmise, ponctuellement et sans que l'opération soit répétée à intervalles réguliers, par un mode autre que le courrier électronique, sans frais et en dehors de toute fin commerciale, à un nombre limité de personnes dans le cadre normal d'une activité journalière, étant entendu que dans ce cas il devra être fait mention écrite de toutes les notifications relatives aux droits de propriété et au copyright, de la source originale et de la phrase « Reproduit avec l'autorisation de Agefi Dow Jones & Company ». Les Informations Dow Jones sont constituées de faits, d'opinions et de recommandations de personnes et d'organisations jugées dignes d'intérêt. Dow Jones ne garantit en aucune façon l'exactitude, l'intégralité ou l'opportunité desdits faits ou desdites opinions ou recommandations, et n'en assume en aucun cas la responsabilité. DOW JONES NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE D'UN RETARD QUEL QU'IL SOIT DANS LA RECEPTION DES INFORMATIONS DOW JONES PAR VOUS-MEMES, RETARD QUI SERAIT IMPUTABLE AUX LIMITATIONS INHERENTES AUX TRANSMISSIONS INTERNET EFFECTUEES PAR LE RESEAU WEB. ETANT DONNE LE NOMBRE IMPORTANT DES SOURCES DE PROVENANCE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET LES RISQUES INHERENTS A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE, DES RETARDS, OMISSIONS OU INEXACTITUDES SONT SUSCEPTIBLES DE SE PRODUIRE DANS LES INFORMATIONS DOW JONES. LESDITES INFORMATIONS SONT FOURNIES « EN L'ETAT », SANS GARANTIE AUCUNE. NI DOW JONES, NI SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS, NE PEUVENT GARANTIR L'EXACTITUDE, L'INTEGRALITE, L'ACTUALITE, L'OPPORTUNITE, L'ABSENCE D'INFRACTION A DES DROITS EVENTUELS, LA PROPRIETE, LA COMMERCIALISABILITE OU L'ADEQUATION A UN USAGE SPECIFIQUE DES INFORMATIONS DOW JONES, ET DOW JONES DECLINE PAR LES PRESENTES TOUTE RESPONSABILITE QUANT A UNE GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PARTIE D'UNE PERTE OU D'UN DOMMAGE QUELCONQUE, AUTRE QU'UN DECES OU UN DOMMAGE CORPOREL RESULTANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION DES INFORMATIONS DOW JONES, CAUSES EN PARTIE OU EN TOTALITE PAR UNE NEGLIGENCE DE SA PART OU DES EVENEMENTS IMPREVUS INDEPENDANTS DE SA VOLONTE LORS DE LA RECEPTION, DE LA COMPILATION, DE L'INTERPRETATION, DE LA MISE EN FORME OU DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS DOW JONES. EN AUCUN CAS DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEME OU TOUTE AUTRE PERSONNE QUANT A UNE DECISION PRISE OU A UNE ACTION ENTREPRISE PAR VOUS-MEME ET QUI AURAIT ETE BASEE SUR LES INFORMATIONS DOW JONES. NI DOW JONES NI AUCUN DE SES AFFILIES, AGENTS OU CONCEDANTS NE SAURAIT ETRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS-MEMES OU UNE AUTRE PERSONNE POUR UN DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (INCLUANT, MAIS DE FACON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES SPECIFIQUES, ACCESSOIRES, INDIRECTS OU TOUT AUTRE DOMMAGE SIMILAIRE) AUTRE QUE LES DOMMAGES DIRECTS, MEME S'IL AVAIT ETE INFORME DE L'EVENTUALITE D'UN TEL DOMMAGE. EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITE DE DOW JONES, D'UN DE SES AFFILIEES, AGENTS OU CONCEDANTS, ENGAGEE A LA SUITE D'UNE RECLAMATION EMISE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, N'EXCEDERA LE MONTANT TOTAL PAYE PAR L'ABONNE AU TITRE DES INFORMATIONS DOW JONES DANS LES 12 MOIS PRECEDANT LA SURVENANCE DE L'EVENEMENT AYANT ENGENDRE LA RECLAMATION. CERTAINS ETATS OU JURIDICTIONS NE RECONNAISSANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE GARANTIE RELATIVE AUX DOMMAGES, OU L'EXCLUSION DE CERTAINS TYPES DE GARANTIES, TOUT OU PARTIE DES LIMITATIONS EXPOSEES CI-DESSUS PEUVENT EVENTUELLEMENT NE PAS VOUS CONCERNER.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank