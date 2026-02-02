La société d'aviation VSE dévoile son projet de levée de fonds d'un milliard de dollars en vue d'une acquisition ; les actions chutent

2 février - ** Les actions de la société de services aéronautiques VSE Corp VSEC.O ont baissé de 1,2 % sur un faible volume de pré-marché à 215,99 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux pour des fusions et des acquisitions ** VSEC, basée à Miramar, en Floride, lance des offres publiques de 650 millions de dollars en actions et de 350 millions de dollars en unités d'actions tangibles obligatoirement convertibles sur 3 ans ** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour financer en partie l'acquisition de Precision Aviation Group auprès de la société de capital-investissement GenNx360 Capital Partners dans le cadre de l'opération de 2 milliards de dollars annoncée jeudi

** Si l'acquisition de PAG n'est pas réalisée, la société a l'intention d'utiliser le produit net à des fins générales, y compris le remboursement et le rachat du contrat d'achat et l'amortissement des composantes des unités relatives à la résiliation d'une fusion

** Jefferies et RBC sont les teneurs de livre conjoints pour les offres

** VSEC a environ 23,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté de 0,4 % le vendredi pour atteindre un record de clôture de 218,57 $. L'action a augmenté de 26,5% pour commencer 2026 et a plus que doublé au cours des 12 derniers mois

** Les 9 analystes sont tous haussiers, y compris 4 "strong buy"; PT médian de $231.50 en hausse par rapport à $208 il y a un mois, selon les données de LSEG