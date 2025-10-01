La société d'aviation AAR perd du terrain après la mise en vente d'actions pour un montant de 249 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre -

** Les actions de la société d'aérospatiale et de défense AAR Corp AIR.N ont baissé de 5,5 % à 84,75 $ avant la cloche après une augmentation de capital

** La société de services aéronautiques basée dans la région de Chicago a annoncé tard mardi le prix () de 3 millions d'actions à 83 $ pour un montant de 249 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,4 % par rapport à la dernière vente de l'action

mardi.

** La société prévoit d'utiliser le produit net attendu d'environ 239 millions de dollars pour rembourser les emprunts contractés dans le cadre de son crédit revolver et à des fins générales, y compris pour de futures acquisitions

** Goldman Sachs, Jefferies et RBC sont les chefs de file de l'offre

** La société a environ 36,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3,2 milliards de dollars

** Les actions ont augmenté mardi pour la 7ème journée consécutive, terminant à un niveau record et augmentant les gains depuis le début de l'année à 46%

** Les 6 analystes couvrant le titre sont tous haussiers et le PT médian est de 87,50 $, selon les données de LSEG