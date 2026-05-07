La société d'analyse spatiale HawkEye lève 416 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société d'analyse spatiale HawkEye 360

HAWK.N a levé 416 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi la société.

La société, basée à Herndon, en Virginie, a vendu 16 millions d'actions au prix de 26 dollars chacune lors de son introduction en bourse, ce qui lui confère une valorisation d'environ 2,42 milliards de dollars. Elle visait une fourchette de prix comprise entre 24 et 26 dollars par action.

Après un mois d'avril solide, l'activité des introductions en bourse devrait s'intensifier dans les mois à venir, HawkEye 360 et Suja Life s'apprêtant à tester la demande des investisseurs pour les technologies de défense et les marques grand public, respectivement.

HawkEye évaluera également l'intérêt pour les offres dans le domaine des technologies spatiales, alors que les investisseurs attendent le dépôt d'un dossier public de SpaceX qui pourrait renforcer la confiance de ses pairs pour poursuivre leurs introductions en bourse et accéder aux marchés des capitaux.

Fondée en 2015, HawkEye fournit des données de renseignement d'origine électromagnétique aux agences de défense, de renseignement et de sécurité nationale, en utilisant des satellites pour détecter, localiser et analyser les émissions de radiofréquences dans le monde entier.

HawkEye exploite plus de 30 satellites, le gouvernement américain et les nations alliées représentant la majeure partie de son chiffre d'affaires.

En décembre, la société a racheté ISA, élargissant ainsi ses capacités en matière de traitement du signal et de systèmes de renseignement classifiés tout en renforçant ses liens avec les agences américaines.

HawkEye prévoit de faire son entrée à la Bourse de New York sous le symbole "HAWK" jeudi, avec Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets et Jefferies parmi les souscripteurs.