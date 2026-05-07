La société d'analyse spatiale HawkEye est évaluée à 3,15 milliards de dollars après son introduction à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5) par Atharva Singh et Prakhar Srivastava

L'action HawkEye 360 HAWK.N a bondi de 30 % lors de son introduction à la Bourse deNew York jeudi, atteignant une valorisation de 3,15 milliards de dollars et témoignant d'une forte demande des investisseurs pour les titres du secteur des technologies de défense.

L'action de cette société d'analyse spatiale a ouvert à 33,80 dollars, soit au-dessus du prix d'offre de 26 dollars.

La société basée à Herndon, en Virginie, a levé 416 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, en vendant 16 millions d'actions au prix le plus élevé de sa fourchette de 24 à 26 dollars par action.

“Le prix fixé par HawkEye dans le haut de la fourchette reflète le fort engouement du marché pour les introductions en bourse liées à la défense, et nous prévoyons une augmentation des dépenses de défense dans les années à venir”, a déclaré Edward Best, associé chez Willkie Farr & Gallagher.

“L'intérêt du marché est en partie alimenté par la loi américaine de 2026 sur l'autorisation de la défense nationale, qui autorise plus de 900 milliards de dollars de dépenses, mais l'augmentation des dépenses de défense ne se limite pas aux États-Unis. Ce sont toutes de bonnes nouvelles à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX”, a ajouté Best.

L'entrée en bourse de la société intervient à un moment charnière pour les introductions en bourse dans le secteur des technologies spatiales, le dépôt éventuel d'un dossier d'introduction en bourse par SpaceX étant considéré comme un indicateur de la confiance du secteur dans les marchés boursiers.

Après un mois d’avril marqué par de nombreuses nouvelles introductions en bourse, l’activité devrait s’accélérer dans les mois à venir. HawkEye a fait son entrée en bourse aux côtés du fabricant de jus bio Suja Life SUJA.O , tandis que la société de biotechnologie Odyssey Therapeutics, spécialisée dans les maladies auto-immunes, devrait être cotée vendredi. Fondée en 2015, HawkEye fournit des données de renseignement d'origine électromagnétique aux agences de défense, de renseignement et de sécurité nationale, en utilisant des satellites pour détecter, localiser et analyser les émissions de radiofréquences dans le monde entier. HawkEye exploite plus de 30 satellites, le gouvernement américain et les nations alliées représentant la majeure partie de son chiffre d'affaires. En décembre, la société a acquis ISA, élargissant ainsi ses capacités en matière de traitement du signal et de systèmes de renseignement classifiés, et renforçant ses liens avec les agences américaines. Les entités affiliées à Insight Partners détiendront environ 15 % des actions en circulation de HawkEye à l'issue de l'introduction en bourse, faisant de la société de capital-risque l'un des principaux actionnaires de l'entreprise.