La société d'analyse de données Databricks évaluée à 134 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse de données Databricks a déclaré mardi avoir levé environ 4 milliards de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 134 milliards de dollars.

