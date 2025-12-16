La société d'analyse de données Databricks évaluée à 134 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse de données Databricks a déclaré mardi avoir levé environ 4 milliards de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 134 milliards de dollars.