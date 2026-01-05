La société chinoise Xusheng remporte des commandes de pièces automobiles d'une valeur de 1,1 milliard de dollars auprès d'un constructeur automobile nord-américain

Le groupe chinois Ningbo Xusheng Group 603305.SS a déclaré lundi avoir reçu des commandes de composants automobiles de la part d'un constructeur automobile nord-américain, avec un chiffre d'affaires attendu d'environ 7,8 milliards de yuans (1,12 milliard de dollars).

Le contrat couvre la fourniture de pièces automobiles pour le constructeur anonyme en Chine et au Mexique sur huit ans à partir de 2026, a déclaré Xusheng dans un document déposé à la Bourse de Shanghai.

L'entreprise a déclaré que les commandes reflètent la confiance du constructeur automobile dans ses capacités, mais a averti que des facteurs tels que les conditions économiques mondiales et la santé du marché de l'automobile pourraient affecter les plans de production et l'approvisionnement.

La société Xusheng, basée à Zhejiang, qui fabrique des pièces en aluminium pour les voitures, les systèmes de stockage d'énergie et les robots humanoïdes, y compris les boîtiers de batterie, fournit Tesla TSLA.O depuis plus d'une décennie.

En décembre, l'entreprise a révélé que son fondateur Xu Xudong était en pourparlers pour vendre une participation majoritaire à des investisseurs soutenus par le gouvernement de Guangzhou.

L'annonce de Xusheng intervient dans un contexte de tensions commerciales croissantes entre la Chine et les États-Unis, certains constructeurs automobiles, dont Tesla et General Motors, cherchant apparemment à réduire leur dépendance à l'égard des fournisseurs chinois.

Le principal dirigeant de Tesla en Chine a déclaré en novembre que l'entreprise appréciait les fournisseurs chinois et ne les excluait pas en fonction de leur origine, à la suite d'un rapport du Wall Street Journal selon lequel Tesla aurait demandé à des fournisseurs américains de retirer des pièces fabriquées en Chine pour des voitures construites aux États-Unis.

(1 $ = 6,9806 yuans chinois renminbi)