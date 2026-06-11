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La société chinoise Xiaomi dépose une demande d'homologation pour un nouveau véhicule électrique à autonomie prolongée
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur chinois de véhicules électriques Xiaomi 1810.HK a déposé une demande auprès des autorités de régulation afin d'ajouter un véhicule électrique à autonomie prolongée à sa gamme, selon un communiqué publié mercredi par le ministère de l'Industrie.

Cette addition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires à l'issue d'une période de consultation publique qui s'achèvera le 17 juin.

Ce nouveau venu sur le marché des véhicules électriques, qui s'est rapidement imposé comme un concurrent de taille face à des marques établies telles que Tesla TSLA.O , propose actuellement la berline SU7 et le SUV YU7, tous deux alimentés par batterie.

Véhicules électriques

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