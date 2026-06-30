 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chinoise Meituan annonce un nouveau modèle d'IA entraîné sur des puces fabriquées en Chine
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 10:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meituan, le géant chinois de la livraison de repas, lance un nouveau modèle d'IA, LongCat-2.0

* Les géants chinois de la technologie, tous secteurs confondus, investissent dans l'IA à la recherche de nouvelles sources de revenus

* Selon l’entreprise, ce modèle a été entièrement entraîné sur un cluster de 50 000 puces nationales

* La plupart des modèles d’IA chinois ont été entraînés à l’aide de puces américaines

* Mais les contrôles à l'exportation américains ont restreint l'accès de la Chine aux puces de pointe

par Ethan Wang et Eduardo Baptista

Le géant chinois de la livraison de repas Meituan 3690.HK a annoncé mardi avoir lancé et rendu open source son modèle linguistique de nouvelle génération LongCat, affirmant qu’il s’agit du premier système d’IA au monde doté d’un trillion de paramètres, entièrement entraîné et exécuté sur un cluster de 50 000 puces équipées de processeurs de fabrication chinoise.

Meituan, souvent comparé à DoorDash, est un nouveau venu sur le marché chinois de l’IA, un secteur très concurrentiel et bien financé, où figurent parmi ses concurrents DeepSeek et Doubao, de ByteDance. L’équipe LongCat, fondée en 2023, n’a lancé son premier modèle qu’à la fin de l’année dernière.

Bien que l’entreprise n’ait pas révélé comment le nouveau modèle, LongCat-2.0, sera intégré à ses activités existantes, Meituan a utilisé des versions antérieures pour alimenter des assistants IA intégrés à ses applications, qui recommandent des restaurants et des hôtels et effectuent des tâches telles que la commande de repas et la réservation de chambres, s’inscrivant ainsi dans la tendance du "commerce agentique" que son concurrent Alibaba a accélérée cette année.

Dans un contexte de morosité de la consommation et de marges en baisse, Meituan pourrait également chercher à diversifier ses sources de revenus. Dans un communiqué publié sur le compte WeChat officiel de LongCat, l’entreprise a mis en avant la capacité du modèle à créer un site web de jeux vidéo et à rédiger un roman.

PRIORITÉ À L'AUTOSUFFISANCE

Le recours de LongCat-2.0 aux puces d’IA chinoises souligne l’importance croissante de l’autosuffisance sur le marché national chinois de l’IA, alors que DeepSeek, Alibaba 9988.HK , ByteDance et d’autres acteurs majeurs s’efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis des puces américaines pour entraîner leurs modèles, suite aux contrôles à l’exportation imposés par Washington depuis 2022.

Les fabricants de puces, notamment Huawei et Enflame, se sont empressés de combler le vide laissé par les fabricants américains, gagnant des parts de marché grâce à des accords d’approvisionnement conclus avec les développeurs d’IA.

LongCat-2.0 a été entraîné à partir de zéro à l’aide de 50 000 puces nationales et peut traiter des entrées allant jusqu’à 1 million de tokens, ce qui lui permet de gérer des documents ultra-longs, selon le communiqué.

Ce modèle est destiné au codage agentique, son architecture étant conçue pour lui permettre de traiter des tâches de codage du monde réel de manière plus efficace et plus fiable.

Une version préliminaire du modèle figurait déjà parmi les trois modèles les plus utilisés sur OpenRouter, une place de marché dédiée à l’IA très populaire à l’échelle mondiale, a indiqué l’entreprise.

LongCat-2.0 a égalé ou surpassé plusieurs modèles propriétaires de premier plan, notamment Gemini de Google, GPT-5.5 d’OpenAI et Claude Opus d’Anthropic, sur certains benchmarks de codage et d’agent, a affirmé Meituan.

"LongCat-2.0 a démontré que nous sommes désormais capables d’entraîner des modèles à grande échelle sur des clusters informatiques nationaux", a déclaré le géant technologique chinois, sans nommer le fabricant de puces.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
10,530 EUR Tradegate -0,28%
ALIBABA GRP
12,7475 USD OTCBB +7,12%
DOORDASH RG-A
184,8200 USD NASDAQ +0,94%
MEITUAN RG-B
7,765 EUR Tradegate +2,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 30.06.2026 11:05 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable (+0,03%) pour le Dow Jones .DJI , une légère progression de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et une hausse

  • Un jobcenter à Berlin , le 17 juin 2025 ( AFP / Lilas TANTUSSI DEVOS )
    Trop de chômeurs et trop de postes vacants: le casse-tête du marché du travail allemand
    information fournie par AFP 30.06.2026 11:04 

    Diplômée en biologie, Julia Unkelbauer, 38 ans, pensait avoir mis toutes les chances de son côté. Mais dans la région de Fulda (ouest), où le chômage est pourtant relativement faible, ses candidatures se résument à une succession d'échecs. "J'aimerais beaucoup ... Lire la suite

  • Des secouristes américains à Caraballeda, dans l'État de La Guaira, après deux séismes meurtriers, le 29 juin 2026 au Venezuela ( AFP / Juan BARRETO )
    Double séisme au Venezuela: les Etats-Unis intensifient leur aide
    information fournie par AFP 30.06.2026 10:50 

    Entre gestion des corps et recherche d'hypothétiques survivants, une trentaine de pays tentent mardi d'aider le Venezuela à se relever après le double séisme qui l'a frappé il y a une semaine, faisant des dizaines de milliers de disparus et, officiellement, plus ... Lire la suite

  • Andriï Sybiga et Cho Hyun, le 30 juin 2026, à Séoul ( POOL / LEE JIN-MAN )
    Guerre en Ukraine : ces soldats de Corée du Nord qui demandent à trouver refuge au Sud
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.06.2026 10:48 

    Le sort des deux soldats de Pyongyang capturés sur le front ukrainien fait l'objet de tractations diplomatiques entre Kiev et Séoul, sur fond de craintes quant à leur traitement s'ils devaient revenir vivants en Corée du nord. Le chef de la diplomatie ukrainienne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
30,8 -0,52%
ABIVAX
111,8 +34,21%
CAC 40
8 388,08 +0,25%
Pétrole Brent
72,69 +0,19%
TELEPERFORMANCE
45 -13,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank