La société chinoise Meituan annonce un nouveau modèle d'IA entraîné sur des puces fabriquées en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meituan, le géant chinois de la livraison de repas, lance un nouveau modèle d'IA, LongCat-2.0

* Les géants chinois de la technologie, tous secteurs confondus, investissent dans l'IA à la recherche de nouvelles sources de revenus

* Selon l’entreprise, ce modèle a été entièrement entraîné sur un cluster de 50 000 puces nationales

* La plupart des modèles d’IA chinois ont été entraînés à l’aide de puces américaines

* Mais les contrôles à l'exportation américains ont restreint l'accès de la Chine aux puces de pointe

par Ethan Wang et Eduardo Baptista

Le géant chinois de la livraison de repas Meituan 3690.HK a annoncé mardi avoir lancé et rendu open source son modèle linguistique de nouvelle génération LongCat, affirmant qu’il s’agit du premier système d’IA au monde doté d’un trillion de paramètres, entièrement entraîné et exécuté sur un cluster de 50 000 puces équipées de processeurs de fabrication chinoise.

Meituan, souvent comparé à DoorDash, est un nouveau venu sur le marché chinois de l’IA, un secteur très concurrentiel et bien financé, où figurent parmi ses concurrents DeepSeek et Doubao, de ByteDance. L’équipe LongCat, fondée en 2023, n’a lancé son premier modèle qu’à la fin de l’année dernière.

Bien que l’entreprise n’ait pas révélé comment le nouveau modèle, LongCat-2.0, sera intégré à ses activités existantes, Meituan a utilisé des versions antérieures pour alimenter des assistants IA intégrés à ses applications, qui recommandent des restaurants et des hôtels et effectuent des tâches telles que la commande de repas et la réservation de chambres, s’inscrivant ainsi dans la tendance du "commerce agentique" que son concurrent Alibaba a accélérée cette année.

Dans un contexte de morosité de la consommation et de marges en baisse, Meituan pourrait également chercher à diversifier ses sources de revenus. Dans un communiqué publié sur le compte WeChat officiel de LongCat, l’entreprise a mis en avant la capacité du modèle à créer un site web de jeux vidéo et à rédiger un roman.

PRIORITÉ À L'AUTOSUFFISANCE

Le recours de LongCat-2.0 aux puces d’IA chinoises souligne l’importance croissante de l’autosuffisance sur le marché national chinois de l’IA, alors que DeepSeek, Alibaba 9988.HK , ByteDance et d’autres acteurs majeurs s’efforcent de réduire leur dépendance vis-à-vis des puces américaines pour entraîner leurs modèles, suite aux contrôles à l’exportation imposés par Washington depuis 2022.

Les fabricants de puces, notamment Huawei et Enflame, se sont empressés de combler le vide laissé par les fabricants américains, gagnant des parts de marché grâce à des accords d’approvisionnement conclus avec les développeurs d’IA.

LongCat-2.0 a été entraîné à partir de zéro à l’aide de 50 000 puces nationales et peut traiter des entrées allant jusqu’à 1 million de tokens, ce qui lui permet de gérer des documents ultra-longs, selon le communiqué.

Ce modèle est destiné au codage agentique, son architecture étant conçue pour lui permettre de traiter des tâches de codage du monde réel de manière plus efficace et plus fiable.

Une version préliminaire du modèle figurait déjà parmi les trois modèles les plus utilisés sur OpenRouter, une place de marché dédiée à l’IA très populaire à l’échelle mondiale, a indiqué l’entreprise.

LongCat-2.0 a égalé ou surpassé plusieurs modèles propriétaires de premier plan, notamment Gemini de Google, GPT-5.5 d’OpenAI et Claude Opus d’Anthropic, sur certains benchmarks de codage et d’agent, a affirmé Meituan.

"LongCat-2.0 a démontré que nous sommes désormais capables d’entraîner des modèles à grande échelle sur des clusters informatiques nationaux", a déclaré le géant technologique chinois, sans nommer le fabricant de puces.