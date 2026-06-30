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La société chinoise Luxshare Precision Industry cherche à lever jusqu'à 3,1 milliards de dollars lors d'une vente d'actions à Hong Kong
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 01:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les détails de la vente d'actions à partir du paragraphe 2)

Luxshare Precision Industry 002475.SZ

2475.HK , fournisseur d'Apple AAPL.O , cherche à lever jusqu’à 24,27 milliards de HK$ (3,10 milliards de dollars), dans le cadre d’une vente d’actions à Hong Kong, selon un document déposé mardi auprès de la Bourse.

Le fabricant d’électronique coté à Shenzhen s’apprête à proposer 383,5 millions d’actions de type H à un prix maximal de 63,28 HK$ par action.

Luxshare prévoit de dévoiler son prix d’offre définitif et le niveau d’intérêt suscité par l’opération le 8 juillet, la cotation devant débuter le lendemain.

La société avait précédemment annoncé avoir reçu la confirmation de l'autorité de régulation des marchés financiers du pays concernant son projet de cotation à Hong Kong portant sur un maximum de 441 millions d'actions.

Reuters avait fait état de ce projet au début du mois.

(1 $ = 7,8410 dollars de Hong Kong)

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