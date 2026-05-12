La société chinoise Jiangsu Hengrui et Bristol Myers Squibb signent des accords d'une valeur totale pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars

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La société chinoise Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 1276.HK 600276.SS a annoncé mardi avoir conclu des accords de collaboration et de licence à l'échelle mondiale avec le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb BMY.N , avec des paiements d'étapes potentiels pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars.

L'accord porte sur quatre candidats-médicaments contre le cancer et les maladies du sang de Jiangsu Hengrui, quatre candidats-médicaments en immunologie de Bristol Myers Squibb, ainsi que cinq projets supplémentaires sur lesquels les deux sociétés travailleront ensemble.

Les 13 programmes en question en sont encore à un stade très précoce et n'ont pas encore fait l'objet d'essais cliniques sur l'homme, a précisé Jiangsu Hengrui dans un communiqué.

Selon les termes de l'accord, Bristol Myers obtiendra les droits mondiaux sur les actifs développés par Hengrui en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao, tandis que Jiangsu Hengrui obtiendra les droits exclusifs sur les programmes de Bristol Myers sur ces marchés.

Les parties prévoient que les accords seront finalisés au troisième trimestre 2026.