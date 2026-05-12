La société chinoise Jiangsu Hengrui et Bristol Myers Squibb concluent un accord d'une valeur pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals 1276.HK 600276.SS a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration stratégique et de licence à l'échelle mondiale avec le laboratoire pharmaceutique américain Bristol Myers Squibb BMY.N en vue de développer 13 programmes en phase précoce dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie et de l'immunologie, avec des paiements d'étapes potentiels pouvant atteindre 15,2 milliards de dollars.