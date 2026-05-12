La société chinoise JD.com annonce une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires trimestriel, dépassant les prévisions

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Le géant chinois du commerce électronique JD.com 9618.HK JD.O a annoncé mardi que son chiffre d'affaires du premier trimestre avait progressé de 4,9 %, en partie grâce à une nouvelle série de subventions gouvernementales pour les produits électroniques visant à stimuler une demande des consommateurs en berne.

Les actions de JD.com cotées aux États-Unis ont progressé de plus de 3 % en pré-ouverture.

La Chine, deuxième économie mondiale, est depuis longtemps confrontée à une faible confiance des consommateurs en raison d'un marasme prolongé dans son secteur immobilier et de tensions avec les États-Unis qui pèsent sur les exportateurs.

Si la Chine s'en sort mieux que de nombreux autres pays aux répercussions de la guerre en Iran, le conflit a également entraîné une certaine hausse du coût de la vie, les prix des carburants ayant grimpé.

Néanmoins, une nouvelle série de subventions accordées par les gouvernements locaux chinois pour encourager les consommateurs à échanger leurs anciens appareils électroménagers et électroniques a peut-être contribué à limiter la baisse du chiffre d'affaires de JD.com, le plus grand distributeur de ces produits en Chine.

Les effets bénéfiques de ces subventions devraient toutefois s'estomper au cours des trimestres à venir, étant donné que les séries précédentes de subventions ont déjà été largement utilisées.

JD.com a déclaré que son chiffre d'affaires pour le trimestre clos en mars s'élevait à 315,7 milliards de yuans (46,47 milliards de dollars), dépassant ainsi l'estimation consensuelle de LSEG de 311,8 milliards de yuans établie à partir des prévisions de 15 analystes.

(1 $ = 6,7938 yuans renminbi)