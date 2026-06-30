La société chinoise Innovent Biologics obtient les droits de commercialisation d'un médicament contre le cancer du sein développé par Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Innovent Biologics 1801.HK a conclu un accord lui accordant les droits exclusifs de commercialisation en Chine continentale du Verzenios, un médicament contre le cancer du sein développé par Eli Lilly
LLY.N , a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique chinois.
Lilly continuera à fabriquer, fournir et développer ce médicament, a-t-il précisé dans un communiqué.
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