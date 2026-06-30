 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société chinoise Innovent Biologics obtient les droits de commercialisation d'un médicament contre le cancer du sein développé par Eli Lilly
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 07:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Innovent Biologics 1801.HK a conclu un accord lui accordant les droits exclusifs de commercialisation en Chine continentale du Verzenios, un médicament contre le cancer du sein développé par Eli Lilly

LLY.N , a annoncé mardi le laboratoire pharmaceutique chinois.

Lilly continuera à fabriquer, fournir et développer ce médicament, a-t-il précisé dans un communiqué.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 229,160 USD NYSE +1,86%
INNOVENT BIO
8,802 EUR Tradegate 0,00%
INNOVENT BIO
10,2720 USD OTCBB +2,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,94 -3,29%
ABIVAX
106,2 +27,49%
Pétrole Brent
72,49 -0,08%
CAC 40
8 408,03 +0,49%
DBV TECHNOLOGIES
2,726 -4,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank