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La société chinoise Harbour BioMed va se concentrer sur une autre affaire de brevet après s'être vu accorder 20 millions de dollars de dommages-intérêts
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société chinoise Harbour BioMed

2142.HK a annoncé lundi qu'elle allait se concentrer sur une autre affaire de contrefaçon de brevet ayant des "implications financières nettement plus importantes", après avoir remporté une victoire devant les tribunaux dans un litige en matière de propriété intellectuelle l'opposant au laboratoire pharmaceutique américain Amgen AMGN.O .

Un jury fédéral du Delaware a déclaré vendredi que Teneobio, filiale d'Amgen, devait verser 20,2 millions de dollars (XX,X millions d'euros) de dommages-intérêts à Harbour Antibodies, filiale de Harbour, pour avoir enfreint un brevet lié aux anticorps utilisés dans les médicaments biologiques.

"Harbour BioMed continuera à faire valoir l’ensemble de son portefeuille de brevets, en mettant l’accent sur un autre brevet aux implications financières nettement plus importantes — pouvant représenter jusqu’à dix fois le montant des dommages-intérêts accordés dans cette affaire", a déclaré Harbour dans un communiqué.

Harbour n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le brevet auquel elle faisait référence dans ce communiqué.

Le spécialiste chinois des anticorps, qui collabore avec de grands laboratoires pharmaceutiques tels qu’AstraZeneca

AZN.L et Bristol Myers Squibb BMY.N , a ajouté que le verdict rendu la semaine dernière constituait une "victoire historique" qui "redessinait le paysage mondial des brevets sur les anticorps".

Un porte-parole d’Amgen a déclaré à Reuters après le verdict de la semaine dernière que la société allait "soulever certaines questions juridiques importantes devant le tribunal dans le cadre de la procédure post-procès".

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ASTRAZENECA
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BRISTOL-MYERSSQU
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