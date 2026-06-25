La société chinoise DSC Holdings recule lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse de 51 millions de dollars américains

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25 juin - ** La société chinoise DSC Holdings DSC.O , qui fournit des systèmes d'exploitation aux concessionnaires de voitures d'occasion, a ouvert en dessous de son prix d'offre lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse de 51 millions de dollars américains

** Le titre a ouvert à 16 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 17 dollars

** Basée à Jinhua, dans le Zhejiang, DSC a vendu 3 millions d’American Depositary Shares (ADS) dans la fourchette de prix annoncée comprise entre 16 et 18 dollars par action

** Les introductions en bourse chinoises à New York ont été rares au cours de l’année écoulée, après que les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin se sont exacerbées suite aux mesures tarifaires prises par le président américain Donald Trump

** Fondée en 2012 par Junhong Yao, la société DSC fournit des outils de numérisation et des services de transaction aux concessionnaires de voitures d’occasion en Chine, le plus grand marché automobile mondial

** API (Hong Kong) Investment, détenue à 100 % par Ant Group, avait manifesté son intérêt pour l’acquisition d’actions de DSC à hauteur de 30 millions de dollars dans le cadre de cette offre