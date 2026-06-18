La société chinoise DSC Holdings prévoit de lever jusqu'à 62 millions de dollars grâce à une vente d'actions sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de l'entreprise au paragraphe 4) par Yantoultra Ngui

DSC Holdings, une société chinoise qui fournit des systèmes d'exploitation et des services de transaction aux concessionnaires de voitures d'occasion, prévoit de lever jusqu'à 62 millions de dollars grâce à une introduction en bourse sur le Nasdaq, selon un document d'opération.

DSC a obtenu une autorisation exceptionnelle de l'autorité chinoise de régulation des marchés financiers pour une cotation au Nasdaq, a rapporté Reuters en avril , précisant qu'il s'agissait de la première autorisation de ce type pour une cotation aux États-Unis en quatre mois et seulement de la troisième accordée par l'autorité au cours des 12derniers mois.

DSC, également connue sous le nom de DaSouChe, a levé environ 1,2 milliard de dollars auprès d’investisseurs tels qu’Ant Group , Warburg Pincus, Primavera et 5Y Capital,comme l’indique son site web .

"Nous ne sommes pas en mesure de commenter les spéculations du marché ou les informations relayées par les médias", a déclaré DSC dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters, ajoutant qu’elle était en train de préparer une offre publique d’introduction en bourse et renvoyant à ses documents publics déposés auprès de la SEC pour plus de détails.

Voici plus de détails tirés de la fiche d’information:

* La société propose 3 millions d’actions à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune, ce qui permettrait de lever jusqu’à 54 millions de dollars avant l’option de surallocation. Le montant de l’opération pourrait atteindre 62 millions de dollars si les souscripteurs achetaient 450 000 actions supplémentaires.

* DSC prévoit d’utiliser le produit de l’émission pour développer ses services destinés aux concessionnaires automobiles, investir dans la technologie et financer son fonds de roulement.

* La fixation du prix est prévue le 24 juin.

* CICC, Deutsche Bank, China Renaissance et ICBCI sont les co-chefs de file.