La société chinoise BYD affiche la plus faible croissance de ses ventes en cinq ans en raison de vents contraires au niveau national

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes sont en baisse en décembre pour le quatrième mois consécutif

Défiée par ses rivaux dans le secteur des véhicules électriques économiques

Le président a souligné l'affaiblissement de l'avance technologique

La croissance des ventes de BYD 1211.HK 002594.SZ a ralenti à 7,73% en 2025, son rythme le plus faible en cinq ans, le constructeur chinois de véhicules électriques étant confronté à une concurrence locale croissante et à un affaiblissement de son avance technologique.

Les ventes totales de BYD ont baissé de 18,3 % en décembre par rapport à l'année précédente, prolongeant les baisses pour un quatrième mois et marquant la plus forte baisse mensuelle depuis près de deux ans, selon les données d'un dépôt d'actions jeudi.

Pour l'ensemble de l'année, les ventes ont augmenté de 7,73 % pour atteindre 4,6 millions d'unités, ce qui correspond à l'objectif réduit de BYD. BYD a abaissé son objectif de ventes pour 2025 de 16%, car les ventes nationales ont faibli à partir de juillet, concurrencées par des concurrents tels que Geely GEELY.UL et Leapmotor 9863.HK dans le segment des véhicules bon marché.

LES BAISSES DE PRIX ONT DÉCLENCHÉ UNE CHUTE DES ACTIONS

Les ventes nationales de BYD ont chuté en 2025 en raison de l'affaiblissement de son leadership technologique, a rapporté le média chinois Southern Metropolis Daily, citant les commentaires du président Wang Chuanfu lors d'une conférence d'investisseurs en décembre.

Wang Chuanfu a ajouté que l'entreprise lancerait des innovations majeures en 2026, sans donner plus de détails.

BYD a proposé des fonctions de conduite autonome avancées sur des véhicules électriques à partir de 9 555 dollars en février et a lancé deux modèles équipés d'une technologie de recharge ultra-rapide en mars. Ces efforts n'ont toutefois pas permis à l'entreprise d'éviter de perdre des parts de marché au profit de ses concurrents.

Les baisses de prix massives de BYD sur plus de 20 modèles en mai ont déclenché une chute des actions dans tout le secteur automobile chinois et ont suscité un rare avertissement public du président du concurrent Great Wall Motor 601633.SS , qui a déclaré que la plus grande industrie automobile du monde était dans un état malsain.

BYD a ensuite ralenti sa production et retardé ses projets d'expansion de capacité, a rapporté Reuters en juin.

En novembre, Reuters a rapporté que BYD avait dit à certains fournisseurs qu'elle voulait cesser d'utiliser des notes financières internes pour les payer, un changement radical par rapport à une pratique qui a contribué à son ascension mais qui a été critiquée parce qu'elle désavantageait ses fabricants de pièces détachées.

BYD DÉPASSE TESLA GRÂCE À SON EXPANSION À L'ÉTRANGER

BYD s'appuie de plus en plus sur les marchés étrangers pour compenser les difficultés rencontrées dans son pays. Ses ventes à l'étranger ont atteint le chiffre record de 1 046 083 unités en 2025, soit un bond de 150,7 % par rapport à 2024. L'entreprise a pour objectif de vendre jusqu'à 1,6 million de voitures en dehors de la Chine en 2026, mais n'a pas divulgué son objectif de vente global.

Avec une augmentation de 27,9 % des ventes de VE à 2,26 millions d'unités l'année dernière, BYD est en passe de dépasser Tesla TSLA.O pour la première fois en termes de ventes annuelles de véhicules électriques, soutenu par une croissance robuste en Europe où BYD a largement dépassé le constructeur automobile américain.

Tesla devrait livrer 1,64 million de véhicules en 2025, soit une baisse de 8,3 % en glissement annuel, selon le consensus de livraison établi par le spécialiste américain des VE.

Le prix des VE de Tesla est plus élevé que celui des séries Ocean et Dynasty de BYD. Le directeur général du constructeur automobile américain, Elon Musk, s'est détourné d'un projet de VE abordable à 25 000 dollars en 2024 pour miser sur le développement de l'IA et des robotaxis, qui, selon lui, perturberont l'industrie automobile.