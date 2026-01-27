La société chinoise Anta Sports acquiert une participation de 29 % dans Puma pour 1,8 milliard de dollars et exclut un rachat total

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative))

(Ajout de l'augmentation du cours des actions Puma et Kering au paragraphe 4, et des commentaires de dirigeants d'Anta aux paragraphes 7-8 et 16)

*

La vente de la participation intervient alors que la société allemande Puma cherche à se refaire une santé

*

Anta affirme qu'elle peut aider Puma à se développer sur le marché chinois

*

La vente aidera le véhicule de la famille Pinault, Artemis, à réduire sa dette

*

Les actions de Puma en hausse de 3%

par Scott Murdoch et Roushni Nair

Anta Sports Products 2020.HK , la plus grande marque chinoise d'articles de sport, a déclaré mardi qu'elle acquerrait une participation de 29,06 % dans Puma

PUMG.DE auprès de la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en ferait le plus grand actionnaire du fabricant allemand d'articles de sport.

L'opération devrait permettre à Puma d'accroître ses ventes sur le lucratif marché chinois et à Anta de devenir une entreprise plus mondialisée.

L'entreprise d'articles de sport Anta, cotée à Hong Kong et évaluée à 27,8 milliards de dollars, versera 35 euros par action en numéraire à la holding familiale Pinault, Artemis, qui contrôle également le conglomérat de luxe Kering, coté à Paris.

L'opération permettra à Artemis de réduire son endettement élevé, et l 'action Kering a progressé de 1 % à la suite de cette annonce. L'action Puma a fait un bond de 17 % dans un premier temps, mais s'est repliée pour s'échanger en hausse de 3 % à 08h30 GMT, tout en restant proche de ses plus bas niveaux en une décennie.

L'offre représente une prime de 62 % par rapport au cours de clôture de l'action Puma de 21,63 euros lundi, et intervient alors que l'entreprise allemande cherche à se refaire une santé après avoir perdu du terrain face à Nike NKE.N et Adidas

ADSGn.DE . Elle doit également faire face à la concurrence de marques à forte croissance telles que New Balance et Hoka. Reuters a été le premier à signaler l'opération au début du mois.

Puma a plus de potentiel de croissance en Chine, a déclaré à Reuters un cadre supérieur d'Anta.

"Puma a plus de potentiel sur le marché chinois, où la marque est sous-représentée avec seulement 7 % de son chiffre d'affaires mondial. Nous avons une connaissance approfondie de la manière de rendre Puma plus performant en Chine", a déclaré Wei Lin, vice-président mondial d'Anta pour le développement durable et les relations avec les investisseurs.

Anta, qui a l'habitude d'acquérir et de relancer des marques occidentales de sport et lifestyle, a déclaré que Puma était une entreprise mondiale qui complétait ses marques existantes et pouvait accroître sa compétitivité internationale.

Anta possède Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport et Maia Active. Elle est également le principal actionnaire d'Amer Sports AS.N , qui comprend Salomon, Wilson, Peak Performance et Atomic.

Les analystes de Citigroup ont déclaré dans une note de recherche mardi: "L'exécution solide d'Anta après l'acquisition et le renforcement opérationnel nous ont également donné confiance dans la revitalisation future de l'activité de Puma."

Anta a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration de Puma une fois l'opération finalisée, mais qu'elle ne chercherait pas à prendre le contrôle total de la société. Les actions d'Anta étaient en hausse de 1,6 % en fin d'après-midi, contre une hausse de 1,3 % pour l'indice élargi de Hong Kong .HSI .

PUMA SOUS PRESSION

La transaction intervient alors que le groupe allemand d'articles de sport s'efforce de relancer les ventes et la confiance des investisseurs sous la houlette de son nouveau directeur général, Arthur Hoeld.

Puma est sous pression en raison de l'affaiblissement de la demande, et les récents lancements de chaussures, notamment le Speedcat, n'ont pas eu l'effet escompté par les dirigeants. Hoeld, qui a pris ses fonctions l'année dernière, a défini un plan de redressement axé sur l'attractivité de la marque, les produits performants et la discipline en matière de coûts.

Lin a déclaré qu'Anta avait confiance en Hoeld et en son équipe.

En octobre, Puma a déclaré qu'elle réduirait les remises, améliorerait le marketing et réduirait sa gamme de produits, tout en supprimant 900 emplois dans le cadre d'une stratégie de redressement.

Reuters a rapporté début janvier qu'Anta avait proposé de racheter environ 29 % de Puma auprès de la famille Pinault et avait obtenu le financement nécessaire à l'acquisition, bien que les négociations aient alors achoppé sur l'évaluation.

Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président de Kering, avait précédemment qualifié sa participation dans Puma de non stratégique. La famille Pinault a repris cette participation à Kering en 2018, lorsque le groupe s'est repositionné comme un acteur du luxe pur.

"Cette cession est cohérente avec la stratégie continue mise en œuvre par Artemis consistant à se concentrer sur les actifs contrôlés et à redéployer ses ressources vers de nouveaux secteurs créateurs de valeur", a déclaré Artemis dans un communiqué.

L'opération est soumise à des autorisations antitrust, à l'approbation des actionnaires d'Anta et à des autorisations réglementaires en Chine et dans d'autres juridictions. Anta a déclaré qu'elle prévoyait de convoquer une assemblée générale extraordinaire, la clôture de l'opération étant prévue une fois les conditions remplies.