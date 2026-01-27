La société chinoise Anta Sports acquiert 29 % des parts de Puma pour 1,8 milliard de dollars, mais exclut un rachat total

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La vente des parts intervient alors que la société allemande Puma cherche à redresser la barre

*

Selon Anta, Puma pourrait accroître sa compétitivité à l'échelle mondiale

*

L'accord devrait aider Puma à augmenter ses ventes sur le marché chinois

*

Les actions d'Anta augmentent de plus de 3 % dans les premiers échanges

(Ajout des commentaires de l'analyste et du président d'Anta aux paragraphes 6-7, 9-10) par Scott Murdoch et Roushni Nair

La société chinoise Anta Sports Products 2020.HK a déclaré mardi qu'elle achèterait une participation de 29,06% dans Puma PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en ferait le plus gros actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport.

La société cotée à Hong Kong paiera 35 euros par action en numéraire, soit une prime de 62% par rapport au cours de clôture de l'action Puma de 21,63 euros lundi, en hausse de près de 17% sur la séance.

Les actions d'Anta étaient en hausse de 1,3 % à la mi-séance mardi, après avoir bondi de 3,4 % plus tôt dans la journée.

La vente de la participation intervient alors que l'entreprise allemande cherche à se refaire une santé après avoir perdu du terrain face à Nike NKE.N et Adidas ADSGn.DE . Elle doit également faire face à la concurrence de marques à croissance rapide telles que New Balance et Hoka.

Reuters a été le premier à publier l'accord au début du mois.

"Nous pensons que le cours de l'action Puma au cours des derniers mois ne reflète pas pleinement le potentiel à long terme de la marque", a déclaré Ding Shizhong, président d'Anta, dans un communiqué.

"Nous avons confiance en son équipe de direction et en sa transformation stratégique."

L'accord devrait aider Puma à augmenter ses ventes sur le marché lucratif de la Chine continentale, alors qu'Anta développe sa stratégie multimarques. L'achat aidera également Anta dans ses efforts pour devenir une entreprise plus mondialisée.

Anta, qui a l'habitude d'acquérir et de réorganiser des marques occidentales de sport et de style de vie, a déclaré que Puma était une entreprise mondiale qui complétait ses marques existantes et pouvait accroître sa compétitivité internationale.

Anta possède Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport et Maia Active. Elle est également le principal actionnaire d'Amer Sports <AS.N >, qui comprend Salomon, Wilson, Peak Performance et Atomic.

les analystes de Citigroup ont déclaré dans une note de recherche mardi: "L'exécution solide d'Anta après l'acquisition et l'autonomisation opérationnelle nous ont également donné confiance dans la revitalisation de l'activité de Puma à l'avenir".

Anta a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration de Puma une fois l'opération finalisée , mais qu'elle ne chercherait pas à prendre le contrôle total de la société.

La transaction intervient alors que le groupe allemand de vêtements de sport se bat pour relancer les ventes et la confiance des investisseurs sous la houlette de son nouveau directeur général, Arthur Hoeld.

Puma a été sous pression en raison de la baisse de la demande, et les récents lancements de chaussures de sport, notamment la Speedcat, n'ont pas eu l'effet escompté par les dirigeants. M. Hoeld, qui a pris ses fonctions l'année dernière, a défini un plan de redressement axé sur la notoriété de la marque, les produits performants et la discipline en matière de coûts.

En octobre, Puma a déclaré qu'elle accorderait davantage de remises, améliorerait le marketing et réduirait sa gamme de produits, tout en supprimant 900 emplois dans le cadre de sa stratégie de redressement.

Reuters a rapporté début janvier qu'Anta avait proposé de racheter environ 29 % de Puma à la famille Pinault et avait obtenu le financement nécessaire à l'acquisition, bien que les négociations aient alors achoppé sur la question de l'évaluation.

Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président du groupe de luxe Kering PRTP.PA , avait précédemment déclaré que sa participation dans Puma n'était pas stratégique. La famille Pinault a repris la participation de Kering en 2018, lorsque le groupe s'est repositionné comme un pur acteur du luxe.

La transaction est soumise à des autorisations antitrust, à l'approbation des actionnaires d'Anta et à des autorisations réglementaires en Chine et dans d'autres juridictions. Anta a déclaré qu'elle prévoyait de convoquer une assemblée générale extraordinaire, la clôture étant prévue une fois les conditions remplies. (1 dollar = 0,8421 euro)