La société canadienne Manulife affiche un bénéfice trimestriel en hausse grâce à la bonne santé de ses activités en Asie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

L'assureur canadien Manulife Financial

MFC.TO a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce aux excellents résultats de sa division asiatique.

Le bénéfice de base provenant d'Asie a bondi de 22 % pour atteindre 598 millions de dollars au cours du trimestre considéré, tandis que celui de la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale a augmenté de 2 % pour s'établir à 448 millions de dollars canadiens. “L'Asie a encore une fois enregistré un trimestre solide, avec une croissance de 22 % du bénéfice de base et de 15 % de la valeur des nouvelles affaires, reflétant les contributions robustes des principaux marchés de la région,” a déclaré le directeur général Phil Witherington dans un communiqué.

Le bénéfice attribuable aux actionnaires des divisions canadiennes de Manulife a augmenté de 7 %. Les actions de l'assureur ont progressé d'environ 9,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 13,2 % pour son concurrent de plus petite taille, Sun Life SLF.TO , qui a également annoncé un bénéfice trimestriel en hausse la semaine dernière.

Le bénéfice de base de la société s'est établi à 1,84 milliard de dollars canadiens (1,34 milliard de dollars), soit 1,06 dollar canadien par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 1,77 milliard de dollars canadiens, soit 99 cents canadiens par action, un an plus tôt.

(1 $ = 1,3702 dollar canadien)