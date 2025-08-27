La société canadienne Hudbay Minerals reprend ses activités à Snow Lake après la levée des ordres d'évacuation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière canadienne Hudbay Minerals HBM.TO a annoncé mercredi qu'elle avait repris ses activités à Snow Lake, au Manitoba, à la suite de la décision des autorités de lever l'ordre d'évacuation obligatoire le 22 août.

La société a précisé qu'il n'y avait eu aucun dommage structurel à ses infrastructures de surface et à ses installations à Snow Lake.

Hudbay avait temporairement suspendu ses activités à Snow Lake au début du mois de juillet en raison d'un incendie de forêt dans le nord du Manitoba.

Le Manitoba a déclaré l'état d'urgence à la fin du mois de mai et a demandé à des milliers de personnes du nord et de l'est de la province d'évacuer, alors que les incendies de forêt se propageaient dans le centre et l'ouest du Canada.

La deuxième pire saison d'incendies de forêt jamais enregistrée au Canada a déjà brûlé 7,8 millions d'hectares et pourrait se poursuivre pendant des semaines, ont déclaré les autorités fédérales à l'adresse la semaine dernière.

La société a ajouté qu'elle avait terminé l'examen de la sécurité des infrastructures, y compris l'inspection du puits, et qu'elle avait remis en service l'infrastructure électrique souterraine depuis la levée de l'ordre d'évacuation.

Les opérations de Snow Lake devraient atteindre leur plein niveau de production d'ici le début du mois de septembre, et Hudbay reste en bonne voie pour atteindre ses prévisions annuelles pour 2025 au Manitoba, malgré les conséquences des incendies de forêt.