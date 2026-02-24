 Aller au contenu principal
La société canadienne Cando Rail & Terminals rachète les actifs ferroviaires américains de Savage Enterprises
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 02:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'acquisition et sur l'évaluation de l'opération, paragraphes 1 et 4) par Nicole Jao

L'entrepreneur ferroviaire canadien Cando Rail & Terminals va racheter les actifs ferroviaires américains de Savage Enterprises, dans le cadre de l'expansion de sa présence aux États-Unis, a annoncé Cando lundi.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Cette transaction permet à Cando, basée au Manitoba, de s'implanter de manière significative aux États-Unis, tout en continuant à développer son réseau de terminaux et d'infrastructures ferroviaires dans le pays.

L'acquisition représente une transaction de plus d'un milliard de dollars, a indiqué une source au fait de l'opération.

Cando Rail & Terminals assure la logistique de divers produits, dont l'essence et le diesel, pour le compte de sociétés énergétiques au Canada et aux États-Unis.

"Nos clients du secteur ferroviaire sont de nature transnationale, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Nous avons donc des clients similaires, et beaucoup d'entre eux se trouvent dans le secteur de l'énergie", a déclaré Brian Cornick, président-directeur général de Cando Rail & Terminals. "Il s'agissait en fait de deux entreprises complémentaires, dont les activités ne se chevauchaient pas "

La société prévoit de conclure la transaction au cours du deuxième trimestre de cette année.

Les activités de Savage Rail s'étendent aux États-Unis, notamment dans les corridors du Midwest, de la côte du Golfe et du Sud-Est.

La société prévoit d'établir un nouveau siège social américain à Salt Lake City, dans l'Utah, tout en conservant son siège social mondial au Manitoba.

