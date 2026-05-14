La société britannique Tate & Lyle reçoit une offre de 615 pence par action de la part de la société américaine Ingredion

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La société britannique Tate & Lyle TATE.L a annoncé jeudi avoir reçu une offre publique d'achat de 615 pence par action de la part du fournisseur américain de solutions d'ingrédients Ingredion INGR.N .