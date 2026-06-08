La société britannique Tate & Lyle accepte une offre publique d'achat en numéraire de 2,7 milliards de livres sterling de la part de son concurrent américain Ingredion

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* L'accord valorise Tate & Lyle à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise

* La société issue de la fusion vise 130 millions de dollars de synergies et prévoit une augmentation de 15 % de ses bénéfices dès la première année

* Le président de Tate & Lyle affirme que la fusion favorisera l'innovation et le service client

(Ajoute des détails sur l'accord, les pratiques de fusion-acquisition au Royaume-Uni tout au long du texte, et les actions au paragraphe 4)

La société britannique Tate & Lyle TATE.L a accepté d'être rachetée en numéraire pour 2,7 milliards de livres sterling (3,60 milliards de dollars) par son rival américain Ingredion INGR.N , ont annoncé lundi les deux entreprises, créant ainsi un leader dans le domaine des ingrédients alimentaires et des boissons spécialisés .

Cette opération intervient alors que les entreprises agroalimentaires réorientent leurs portefeuilles pour capter la demande de produits à faible teneur en sucre, riches en protéines et plus fonctionnels, même si la croissance à court terme est freinée par un moral des consommateurs en berne.

Aux termes de l'accord, qui valorise la société britannique d'ingrédients à 3,8 milliards de livres sterling, dette comprise, les actionnaires de Tate & Lyle recevront 595 pence par action en espèces, soit une prime de près de 59 % par rapport à son dernier cours de clôture avant l'annonce des négociations à la mi-mai, ainsi que 20 pence de dividendes.

L'action Tate & Lyle a bondi de 11 % à 544 pence en début de séance. La fusion entre Tate & Lyle, propriétaire de l'édulcorant artificiel Splenda, et Ingredion aidera les deux entreprises à répondre à la demande croissante d'ingrédients abordables et nutritifs, ont déclaré les entreprises.

Les entreprises agroalimentaires cherchent à tirer parti de la demande des consommateurs en quête de plus de saveur, dans un contexte de forte augmentation des médicaments amaigrissants à base de GLP-1, qui peuvent réduire l'appétit et atténuer la perception gustative, en développant des ingrédients qui améliorent la saveur et la texture.

Les entreprises prévoient des synergies de 130 millions de dollars d'ici fin 2030 et une hausse d'au moins 15 % des bénéfices de la nouvelle entité dès la première année. « Nous pensons que ce nouveau chapitre avec Ingredion permettra de créer une entreprise au potentiel encore plus grand, d’une envergure plus importante et bénéficiant d’investissements accrus dans l’innovation au service des clients », a déclaré David Hearn, président de Tate & Lyle, dans un communiqué. Cette opération mettra fin à la cotation de Tate & Lyle à la Bourse de Londres, qui durait depuis 87 ans, marquant ainsi la disparition d’une autre marque emblématique du marché britannique. Une vague d’offres étrangères sur des entreprises britanniques place le Royaume-Uni en passe de dépasser tous les records antérieurs en matière de fusions-acquisitions en 2026, selon l’ .

(1 $ = 0,7504 livre)