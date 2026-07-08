La société britannique Segro va développer un centre de données à Paris dans le cadre d'une coentreprise nouvellement créée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Segro se fixe comme objectif pour 2030 un bénéfice par action ajusté de 50 pence

* Le projet parisien sera développé dans le cadre d'un partenariat à parts égales avec Pure DC

* Segro prévoit que les centres de données contribueront à plus de 30% des revenus locatifs nets d’ici 2035

(Ajout de la déclaration de Prologis aux paragraphes 9 et 10)

Le bailleur britannique d'entrepôts Segro

SGRO.L a annoncé mercredi qu'il allait former une coentreprise pour développer un centre de données à Paris, et s'est fixé pour objectif d'atteindre un bénéfice par action ajusté de 50 pence d'ici 2030, contre les 36,6 pence enregistrés l'année dernière.

La société, qui a reçu une offre de rachat de 12,6 milliards de livres sterling (16,8 milliards de dollars) de la part de la société américaine de logistique Prologis PLD.N , a déclaré qu’elle développerait ce centre de données dans le cadre d’un partenariat à parts égales (50-50) avec le groupe britannique Pure Data Centres Group (Pure DC).

“Notre portefeuille de projets de centres de données est bien placé pour connaître une croissance rapide, car la demande des hyperscalers reste concentrée sur les principales zones de disponibilité européennes, où les terrains bénéficiant d’un approvisionnement électrique garanti et de permis d’urbanisme sont extrêmement rares”, a déclaré David Sleath, directeur général.

Ce projet marque le deuxième partenariat de Segro avec Pure DC, soutenu par Oaktree, après la signature en mars 2025 d’une joint-venture visant à développer un centre de données d’une valeur d’un milliard de livres sterling dans l’ouest de Londres.

Segro a indiqué qu’elle prévoyait que les centres de données représenteraient plus de 30% de ses revenus locatifs nets d’ici 2035, contre 7% actuellement.

Ses projets de centres de données offrent des opportunités à court et moyen terme représentant jusqu’à 460 millions de livres sterling de revenus potentiels, a ajouté la société.

Par ailleurs, Segro a indiqué que les nouveaux loyers de base obtenus au premier semestre étaient passés de 31 millions de livres sterling un an plus tôt à 53 millions de livres sterling, tandis que son taux d’occupation reculait de 0,4 point de pourcentage pour s’établir à 94,5%.

La société a également réitéré son opposition à la proposition de Prologis, la qualifiant d’“opportuniste, unilatérale et inadéquate”, arguments sur lesquels elle avait déjà rejeté une offre précédente. “Un dialogue constructif entre les deux sociétés reste la meilleure voie pour permettre aux actionnaires de Segro de profiter des avantages d’une plateforme mondiale plus grande et mieux capitalisée”, a déclaré Prologis dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

“Une fusion avec Prologis est la meilleure option pour maximiser la valeur à long terme pour les actionnaires de Segro et l’ensemble des parties prenantes.” (1 dollar = 0,7486 livre sterling)