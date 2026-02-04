La société britannique Oxford Biomedica progresse après avoir conclu un accord de fourniture commerciale pluriannuel avec BMS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant britannique de thérapie cellulaire et génique Oxford Biomedica OXB.L ont augmenté de 1,8 % à 835 pence

** La société déclare avoir élargi son partenariat avec Bristol Myers Squibb BNY.N , en signant un nouvel accord d'approvisionnement commercial pour fabriquer et fournir des vecteurs lentiviraux pour les programmes CAR-T de BMS

** Selon l'accord, OXB prévoit de commencer la fabrication commerciale en 2026, en attendant l'approbation réglementaire des produits CAR-T.

** En 2025, OXB a gagné 47%