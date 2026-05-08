 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société britannique Intertek rejette la troisième offre publique d'achat d'EQT, d'un montant de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 08:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations de fond et de contexte à partir du paragraphe 2)

Vendredi, la société britannique Intertek

ITRK.L a rejeté une offre de rachat révisée à la hausse de 8,93 milliards de livres sterling (12,12 milliards de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST , estimant qu'elle sous-évaluait la société de tests de produits et comportait un risque d'exécution élevé.

EQT avait soumis une offre révisée à 58 livres par action plus tôt cette semaine après que ses deux propositions précédentes eurent été rejetées pour sous-évaluation de la société. Les offres précédentes s'élevaient respectivement à 54 livres et 51,50 livres par action.

Si EQT rachète Intertek, il s'agirait de la deuxième plus grande acquisition par un fonds d'investissement au Royaume-Uni, derrière celle de Boots par KKR KKR.N pour 11,1 milliards de livres en 2007, selon la plateforme de données et d'informations sur les fusions-acquisitions Mergermarket.

(1 $ = 0,7368 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EQT
28,490 EUR Tradegate 0,00%
INTERTEK GROUP
4 837,500 GBX LSE -4,13%
KKR & CO
100,335 USD NYSE -0,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank