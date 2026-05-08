La société britannique Intertek rejette la troisième offre publique d'achat d'EQT, d'un montant de 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations de fond et de contexte à partir du paragraphe 2)

Vendredi, la société britannique Intertek

ITRK.L a rejeté une offre de rachat révisée à la hausse de 8,93 milliards de livres sterling (12,12 milliards de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST , estimant qu'elle sous-évaluait la société de tests de produits et comportait un risque d'exécution élevé.

EQT avait soumis une offre révisée à 58 livres par action plus tôt cette semaine après que ses deux propositions précédentes eurent été rejetées pour sous-évaluation de la société. Les offres précédentes s'élevaient respectivement à 54 livres et 51,50 livres par action.

Si EQT rachète Intertek, il s'agirait de la deuxième plus grande acquisition par un fonds d'investissement au Royaume-Uni, derrière celle de Boots par KKR KKR.N pour 11,1 milliards de livres en 2007, selon la plateforme de données et d'informations sur les fusions-acquisitions Mergermarket.

(1 $ = 0,7368 livre)