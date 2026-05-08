La société britannique Intertek rejette la troisième offre d'achat d'EQT, d'un montant de 12 milliards de dollars ; le cours de l'action chute

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* Intertek annonce qu'elle se concentrera sur son examen stratégique

* EQT a jusqu'au 14 mai pour faire une offre formelle ou se retirer

(Article comprenant les commentaires de la société et des analystes, les détails de l'offre et le contexte)

Vendredi, la société britannique Intertek

ITRK.L a rejeté une troisième offre d'achat améliorée de 8,93 milliards de livres sterling (12,12 milliards de dollars) émanant de la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST , affirmant qu'elle se concentrait sur une révision qui pourrait aboutir à la scission de la société en deux entités.

Les actions de la société de tests de produits ont chuté de 7 % en début de séance après qu'elle a déclaré que la dernière offre d'EQT la sous-évaluait et comportait un risque d'exécution élevé, mais elles se sont redressées pour clôturer en baisse de 4 % à 48,49 livres à 07h24 GMT.

L'examen mené par Intertek, annoncé un jour après la première approche d'EQT en avril, avait été considéré par de nombreux analystes comme une manœuvre défensive alors que la société envisageait de séparer son unité énergieet infrastructures.

« Le conseil d’administration d’Intertek a soigneusement examiné la nouvelle proposition révisée avec ses conseillers et a conclu à l’unanimité qu’elle sous-évaluait considérablement Intertek et ses perspectives d’avenir et qu’il existait un risque d’exécution significatif compte tenu de sa nature conditionnelle », a déclaré Intertek vendredi.

EQT a soumis une offre révisée de 58 livres par action en début de semaine, soit une prime de 33 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 avril, la veille de l'annonce publique de l'approche d'EQT. La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ce dernier camouflet.

« La troisième offre d'EQT ne suggérait pas qu'il s'agissait d'une offre ferme et définitive et une nouvelle offre d'EQT ou d'autres parties est possible. Le prix de rupture pourrait être de 44 livres sterling ou moins », a déclaré Joe Brent, analyste chez Panmure Liberum.

Les deux précédentes propositions du groupe de capital-investissement s’élevaient respectivement à 54 livres sterling par action et 51,50 livres sterling par action.

Si EQT parvient à racheter Intertek, il s'agirait de la deuxième plus grande acquisition par un fonds de capital-investissement en Grande-Bretagne, derrière celle de Boots par KKR KKR.N pour 11,1 milliards de livres en 2007, selon la plateforme de données et d'informations sur les fusions-acquisitions Mergermarket. La société a jusqu'au 14 mai pour faire une offre formelle ou se retirer.

(1 $ = 0,7368 livres)