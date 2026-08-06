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La société britannique Hikma Pharma présente ses perspectives annuelles et se prépare à l'instauration de droits de douane sur les médicaments génériques aux États-Unis
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 12:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions et des commentaires d'analystes aux paragraphes 1, 5 et 7, ainsi que de détails sur la division des produits injectables et de contexte aux paragraphes 11 et 12)

* Le résultat d'exploitation courant du premier semestre progresse de 9% pour atteindre 405 millions de dollars

* Affirme être bien positionnée pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis

* Indique qu’elle dialoguera de manière constructive avec les États-Unis au sujet des droits de douane

Le fabricant britannique de médicaments génériques Hikma Pharmaceuticals HIK.L a annoncé jeudi une hausse de son résultat d'exploitation courant au premier semestre et a maintenu ses prévisions annuelles, soutenu par les gains issus de ses efforts de redressement, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10%. Hikma, qui commercialise ses propres marques et des produits sous licence en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a déclaré être bien positionnée pour résister à d’éventuels droits de douane américains sur les importations de médicaments génériques. Le laboratoire pharmaceutique avait été contraint d’abandonner ses objectifs à moyen terme en février en raison de difficultés rencontrées par sa division des produits injectables et de retards de production aux États-Unis.

Sous la direction de son directeur général, Said Darwazah, la société a élargi sa gamme de médicaments et rationalisé ses opérations afin de faire face aux pressions qui pèsent sur Hikma, dont la valeur a chuté d’environ 18% au cours de l’année écoulée. Le résultat d'exploitation courant semestriel de Hikma a progressé de 9% pour atteindre 405 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 4% pour s'établir à 1,73 milliard de dollars, dépassant les prévisions des analystes de RBC Capital . Ces derniers ont estimé que la réaffirmation des prévisions semblait potentiellement prudente dans ce contexte.

“Nous avons réalisé des progrès significatifs au regard de nos priorités stratégiques au cours du premier semestre 2026, en lançant de nouveaux produits, en renforçant notre portefeuille de produits en développement, en signant de nouveaux partenariats et en optimisant nos opérations de fabrication”, a déclaré Darwazah dans un communiqué.

L'action Hikma a bondi de 10,3% à 17,33 livres sterling, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis septembre 2022.

INQUIÉTUDES LIÉES AUX DROITS DE DOUANE

Alors qu’Hikma a une nouvelle fois cherché à dissiper les craintes d’un impact majeur lié aux perturbations au Moyen-Orient, la prolongation du conflit a rendu difficile pour les entreprises de prévoir l’évolution de la situation. Elle est également confrontée à d’éventuels droits de douane américains sur les importations de médicaments génériques.

La société a indiqué que la majorité des médicaments qu’elle vendait aux États-Unis étaient fabriqués dans l’Ohio et le New Jersey, et qu’elle continuerait à dialoguer de manière constructive avec l’administration américaine, car elle restait bien placée pour faire face à l’évolution de la situation. Hikma a également indiqué avoir enregistré des progrès significatifs dans sa production de produits injectables, ajoutant qu’elle prévoyait toujours de démarrer la production commerciale à plein régime sur son site de Bedford, dans l’Ohio, en 2022.

L'Amérique du Nord représente près de 60% du chiffre d'affaires de Hikma, suivie par le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui représente environ un tiers du chiffre d'affaires total.

Valeurs associées

HIKMA PHARM
1 682,500 GBX LSE -0,97%
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