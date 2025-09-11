 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société britannique Fevertree progresse grâce à son chiffre d'affaires semestriel et à l'extension de son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 09:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Les actions du fabricant de toniques Fevertree Drinks FEVR.L en hausse de 8,1% à 838p

** FEVR annonce un chiffre d'affaires ajusté au premier semestre de 172,2 millions de livres (232,59 millions de dollars), en hausse de 2% à taux constant et légèrement supérieur à l'estimation de Jefferies de 171,2 millions de livres

** L'Ebitda ajusté du premier semestre s'élève à 18,4 millions de livres, contre 16,3 millions de livres selon les estimations de Jefferies

** Le chiffre d'affaires se situe dans la fourchette du consensus, avec des marges d'exploitation solides, et est en passe de répondre aux attentes pour l'ensemble de l'année, selon une note de RBC

** FEVR étend son programme de rachat d'actions de 30 millions de livres supplémentaires jusqu'en 2026

** Les analystes de Jefferies déclarent que le partenariat stratégique avec Molson Coors TAP.N apporte une augmentation significative de l'échelle et de la capacité d'exécution aux États-Unis, tout en réduisant les risques de la chaîne d'approvisionnement et en améliorant la qualité des bénéfices

** En incluant les gains de la séance, l'action est en hausse de ~15% depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7404 livre)

