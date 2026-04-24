La société britannique Computacenter prévoit une année solide, la demande en matière d'IA et de centres de données stimulant les commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Computacenter prévoit des résultats annuels supérieurs aux prévisions du marché

* Le chiffre d'affaires du groupe dans le domaine de l'approvisionnement technologique bondit grâce à l'IA et aux centres de données

* Le cours de l'action grimpe jusqu'à 6,3 %

(Ajout des actions au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 4, détails sur Intel au paragraphe 6)

Le fournisseur britannique de technologies et de services Computacenter CCC.L a déclaré vendredi qu'il dépasserait ses prévisions de bénéfices annuels, les clients ayant anticipé leurs commandes de matériel informatique en raison de pénuries d'approvisionnement liées à un boom des investissements dans les centres de données et l'intelligence artificielle.

L'action de la société, qui aide les grandes entreprises à s'approvisionner, à construire et à gérer des infrastructures informatiques allant des ordinateurs portables aux centres de données, a bondi de 6,3 % à 3 552 pence, se hissant en tête de l'indice FTSE 250 des valeurs moyennes .FTMC .

Les fabricants européens de puces et les entreprises d'équipements électriques ont connu une forte remontée ces dernières semaines, les investisseurs soutenant les sociétés considérées comme les bénéficiaires du développement des infrastructures d'IA, qui stimule la demande en semi-conducteurs et en équipements connexes.

"Nous continuons de considérer Computacenter comme un acteur clairement gagnant en termes de parts de marché, avec l'attrait supplémentaire d'une exposition aux hyperscalers", ont déclaré les analystes de Jefferies, ajoutant que la société figurait parmi leurs acteurs préférés du secteur. Partout dans le monde, les entreprises se précipitent pour investir dans l'IA et étendre la capacité de leurs centres de données, ce qui stimule la demande en produits informatiques, puces et logiciels. Les analystes ont averti que la guerre en Iran pourrait perturber davantage les chaînes d'approvisionnement et faire grimper les coûts pour les entreprises technologiques. Jeudi, Intel INTC.O a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, soulignant la demande en plein essor pour les processeurs de serveurs de la société utilisés dans les centres de données d'IA.

Computacenter a indiqué que le chiffre d'affaires de son principal secteur d'activité, l'approvisionnement technologique du groupe, avait particulièrement progressé au premier trimestre, porté par la demande liée aux projets de centres de données et d'IA en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne.

La société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à publier des résultats annuels largement supérieurs aux attentes du marché, avec un bénéfice avant impôts ajusté de 291,3 millions de livres sterling (392,2 millions de dollars), selon un consensus établi par la société.

(1 $ = 0,7427 livre sterling)