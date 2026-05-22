La société britannique Bodycote reçoit une offre de rachat de 2,04 milliards de dollars de la part d'Apollo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'accord à partir du paragraphe 2)

La société britannique Bodycote BOY.L a annoncé vendredi avoir reçu une proposition conditionnelle de la part d'Apollo APO.N concernant une éventuelle offre entièrement en numéraire, valorisant le prestataire de services de traitement thermique à environ 1,52 milliard de livres sterling (2,04 milliards de dollars).

Les actions de la société cotée à Londres ont bondi de près de 16 % pour atteindre 810 pence.

La proposition du gestionnaire d'actifs alternatifs basé aux États-Unis s'élevait à 885 pence par action en espèces, soit une prime de près de 27 % par rapport au cours de clôture de Bodycote jeudi.

Les actionnaires de Bodycote auront également droit à un dividende final proposé de 16,1 pence par action pour l'exercice 2025.

(1 $ = 0,7450 livre sterling)