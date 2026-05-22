La société britannique Bodycote confirme la proposition de rachat de 2,04 milliards de dollars formulée par Apollo

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La société britannique Bodycote BOY.L a annoncé vendredi avoir reçu une proposition conditionnelle de la part d'Apollo APO.N concernant une éventuelle offre entièrement en numéraire, valorisant le prestataire de services de traitement thermique à environ 1.52 milliard de livres sterling (2.04 milliards de dollars).

(1$ = 0.7450 livres)