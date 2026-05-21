La société britannique Advanced Medical Solutions reçoit une nouvelle offre de rachat de la part de l'entreprise américaine H.B. Fuller

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Le fournisseur britannique de matériel médical Advanced Medical Solutions AMSU.L a annoncé jeudi avoir reçu une offre de rachat non sollicitée de la part du fabricant américain d'adhésifs H.B. Fuller FUL.N , quelques jours après l'échec de ses dernières négociations de rachat avec une société de capital-investissement.

À l'annonce de cette nouvelle, le cours de l'action de la société britannique a bondi de 13,5% pour atteindre 240 pence.

* Cette approche, qui constitue la deuxième offre en un peu plus d'un mois pour la société cotée à Londres, intervient quelques jours après que la société de capital-investissement TA Associates s'est retirée des négociations sans divulguer de raison ni de montant de l'offre.

* À son plus haut niveau intrajournalier, sur la base du cours le plus élevé atteint, la capitalisation boursière d'Advanced Medical Solutions s'élevait à 528,6 millions de livres sterling (710,02 millions de dollars).

* H.B. Fuller n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

(1 $ = 0,7445 livres)