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La société britannique Advanced Medical Solutions bondit après avoir reçu une offre de rachat de la part de l'entreprise américaine H.B. Fuller
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action Advanced Medical Solutions AMSU.L progresse de 9,2% à 231 pence

** AMSU confirme avoir reçu le 30 avril une proposition non sollicitée de la part de H.B. Fuller Company

FUL.N concernant une éventuelle offre publique d'achat en numéraire en vue d'un rachat potentiel

** Ajoute que les discussions avec H.B. Fuller sont en cours et qu'il n'y a aucune certitude qu'une offre ferme sera faite

** H.B. Fuller doit annoncer son intention ferme de faire une offre sur la société avant le 18 juin

** À la clôture d'hier, l'action AMSU affichait une baisse d'environ 0,92% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

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ADVANCED MED SOL
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H B FULLER CO
59,140 USD NYSE 0,00%
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