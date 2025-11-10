La société brésilienne MBRF affiche un bénéfice de base et un chiffre d'affaires supérieurs aux prévisions grâce à des volumes record

(Refonte avec des données supplémentaires tout au long du texte)

L'entreprise brésilienne de transformation alimentaire MBRF MBRF3.SA a annoncé lundi des bénéfices de base et des revenus nets supérieurs aux estimations des analystes dans ses premiers résultats trimestriels en tant qu'entité conjointe suite au rachat de l'entreprise de volaille et de porc BRF par l'entreprise de bœuf Marfrig.

MBRF a déclaré un bénéfice net de 94 millions de reais (17,4 millions de dollars) pour la période juillet-septembre, en baisse de 62% d 'une année sur l'autre, toujours frappé par des interdictions commerciales sur les exportations de volailles brésiliennes à la suite d'un cas de grippe aviaire dans une ferme commerciale en mai .

La Chine, premier importateur de volailles brésiliennes, n'a repris ses achats de poulets brésiliens que ce mois-ci.

Les bénéfices de base, mesurés par les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda), se sont élevés à 3,5 milliards de reais, soit une baisse de 8,6 % par rapport à l'année précédente, mais plus que les 3,2 milliards de reais attendus par les analystes lors d'un sondage de LSEG.

Le revenu net du groupe a augmenté de 9,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 41,8 milliards de reais, dépassant les 41,1 milliards de reais estimés par les analystes.

Le volume vendu par l'entreprise, qui a des activités de bœuf en Amérique du Nord et du Sud, a atteint un record de 2,1 millions de tonnes métriques au cours du trimestre, soit une augmentation de 3,7 % d'une année sur l'autre.

(1 $ = 5,4039 reais)