La société brésilienne Amaggi acquiert une participation de 40 % dans le producteur d'éthanol de maïs FS

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leticia Fucuchima et Roberto Samora

La société brésilienne Amaggi a accepté d'acquérir une participation de 40 % dans FS, l'un des principaux producteurs d'éthanol de maïs du pays, ont déclaré mercredi les deux entreprises à Reuters. Cette opération marque l'entrée du groupe agroalimentaire dans ce secteur en pleine expansion, qui gagne du terrain face aux biocarburants à base de canne à sucre.

La transaction, dont le montant n'a pas été divulgué, soutiendra les projets de croissance de FS. FS possède trois usines dans le Mato Grosso, avec une capacité de production annuelle de 2,5 milliards de litres d'éthanol.

L'éthanol de maïs représentait 27 % de la production totale dans la région Centre-Sud lors de la récolte 2025/26, selon les données de l'Union de l'industrie de la canne à sucre et de la bioénergie (Unica).

L'accord devrait générer des "synergies significatives" dans des domaines tels que l'approvisionnement en maïs, l'optimisation, la logistique et les exportations, ont déclaré les entreprises dans un communiqué.

Pour Amaggi, cette opération s'inscrit dans une stratégie d'industrialisation et d'intégration verticale de ses activités, a déclaré le directeur général Judiney Carvalho.

Amaggi, qui opère dans la production, le commerce, le transport et la transformation des céréales, deviendra actionnaire de FS aux côtés du groupe américain Summit Agricultural Group. Ce partenariat réunit "deux entreprises dont les modes de fonctionnement présentent de fortes synergies", a déclaré Bruce Rastetter, actionnaire et fondateur du groupe américain.

L'accord a été soumis mercredi à l'autorité brésilienne de la concurrence, le Cade, et sa conclusion est soumise à son approbation.