La société biopharmaceutique Veru s'effondre après une offre d'actions et de bons de souscription d'actions d'une valeur de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre -

** Les actions de la société biopharmaceutique Veru VERU.O ont baissé de 20,3 % à 2,79 $ avant la mise sur le marché après la fixation du prix de son offre de 25 millions de dollars.

** La société basée à Miami, en Floride, annonce () 8,4 millions d'actions, dont 7 millions de bons de souscription préfinancés, ainsi que des bons de souscription de série A et B permettant d'acheter chacun jusqu'à 8,4 millions d'actions.

** Le prix d'offre combiné de 3 $ représente une décote de 14,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** Si tous les bons de souscription de l'offre sont exercés, VERU recevra environ 50 millions de dollars de produit brut supplémentaire.

** La société a environ 14,6 millions d'actions en circulation; en août, elle a effectué un regroupement d'actions de 1 pour 10 () pour regagner la conformité avec le Nasdaq.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement de l'enobosarm, en se concentrant principalement sur les activités de l'étude clinique PLATEAU de phase 2b. ** L'Enobosarm est développé pour contrer la perte musculaire chez les patients obèses ou en surpoids qui utilisent des agonistes des récepteurs du GLP-1, tels que le sémaglutide (Wegovy).

** Canaccord Genuity et Oppenheimer sont les teneurs de livre conjoints pour l'offre.

** L'action a chuté de 4 % le mercredi, en baisse de 46 % depuis le début de l'année.